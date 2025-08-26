Το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για σύγκληση της Ολομέλειας «προκειμένου να συζητηθεί – προ ημερησίας διατάξεως – η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων» θα μεταβιβαστεί από τον πρόεδρο του Σώματος στο Μαξίμου. Γιατί, κατά τον Κακλαμάνη, υπάρχει «θέμα διατύπωσης», καθώς ο Κανονισμός της Βουλής δεν προβλέπει την έκδοση ψηφισμάτων. Ενας πιο κακός από εμένα θα έλεγε πως οι λέξεις δεν λείπουν ποτέ όταν κατέχεις την ιδέα.

Κυρώσεις

Η Νέα Αριστερά, του Αλέξη Χαρίτση, δεν ανέβασε τα ντεσιμπέλ κατά του ΠΑΣΟΚ όσο οι πρώην σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του προοδευτικού μετώπου υπέρ των Παλαιστινίων. Πηγές της επισήμαναν μόνο ότι το κρίσιμο είναι η επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και το πράσινο αίτημα για μια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση δεν λέει τίποτα γι’ αυτές. Πάντως, μεταξύ μας, αν οι αριστεροί πιστεύουν ότι έτσι πιέζουν την κυβέρνηση, μάλλον έχουν ξεχάσει τα αποτελέσματα που έφεραν όλες οι προηγούμενες κοινές τους πρωτοβουλίες.

Κλάμα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού προέτρεψε τους τηλεθεατές να δουν την πρωθυπουργική ομιλία στο Βελλίδειο, προέβλεψε ότι μετά τις εξαγγελίες «θα πέσει πολύ κλάμα» στην αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν χρειάζονταν τέτοιες δηλώσεις. Κανείς δεν αμφισβητεί σ’ αυτή τη φάση τον κυβερνητικό πατριωτισμό του υπουργού Υγείας. Ωστόσο, όσο κι αν κλάψουν οι αντιπολιτευόμενοι λόγω παροχολογίας, στην 7η ΔΕΘ αυτής της κυβέρνησης ο χρόνος έχει πια χαράξει στο πρόσωπό της όλα τα δάκρυα που δεν έχυσε.

Επιβάρυνση

Στη συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο Θάνος Πλεύρης υποσχέθηκε ότι τα νησιά δεν θα «δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας», ούτε από την ενδοχώρα, ούτε από την Κρήτη. Λογικό να υιοθετήσει την ατζέντα του Μουτζούρη – ο οποίος λέει ξανά και ξανά ότι δεν θα ανεχτεί να λειτουργεί καμία δομή μεταναστών στη Λέσβο και τη Χίο. Στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, η ΝΔ ελπίζει να μη χάσει πάλι τη συγκεκριμένη περιφέρεια από γαλάζιο αντάρτη.