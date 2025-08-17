Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, καταδίκασε με ανάρτησή του στα social media τη φραστική επίθεση μετανάστη σε Εύζωνες στο Σύνταγμα. Ο υπουργός επισήμανε ότι ο άνδρας δεν σεβάστηκε τις αξίες της χώρας.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε καταθέσει ο συγκεκριμένος άνδρας έχει ήδη διακοπεί. Συγκεκριμένα, με πράξη που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής και επιστροφής (απέλασης) λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, δόθηκε εντολή ώστε στο σχετικό φάκελο να διαβιβαστεί και το αποδεικτικό υλικό από την το περιστατικό με τους Εύζωνες.

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε ο υπουργός.

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας.

Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του.

Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης.

Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.