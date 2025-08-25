O OHE έχει κηρύξει και επισήμως την Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές σε κατάσταση λιμού. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, 289 άνθρωποι, ανάμεσά τους 115 παιδιά, έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από τον υποσιτισμό. Το σύνολο των νεκρών στη Γάζα από την αρχή του πολέμου πλησιάζει τις 63.000 και σύμφωνα με απόρρητες ισραηλινές εκτιμήσεις που επικαλέστηκε πρόσφατα η «Guardian», το 83% ήταν άμαχοι. Ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης βομβαρδίζουν ασταμάτητα τα ανατολικά και βόρεια προάστια της Πόλης της Γάζας, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κατάληψης όλης της περιοχής που ενέκρινε η κυβέρνηση Νετανιάχου. Κάποιοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους που ζουν στην Πόλη της Γάζας τρέπονται ξανά σε φυγή, άλλοι παραιτούνται και απλά μένουν όπου βρίσκονται. Σε αυτό το φόντο, μια είδηση που θα μπορούσε να ακουστεί κωμική γίνεται τραγική: το Ισραήλ, που επιμένει να αρνείται πεισματικά την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, έστειλε για λίγο την περασμένη εβδομάδα στον παλαιστινιακό θύλακο 10 αμερικανούς και ισραηλινούς ινφλουένσερ, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας με στόχο να «αποκαλυφθεί η αλήθεια» (η δική του αλήθεια…) για τις ανθρωπιστικές συνθήκες των Παλαιστινίων στην περιοχή. Και κάπως έτσι, η Γάζα έγινε «μια γη γεμάτη φαγητό και ευκαιρίες».

Οπως σημειώνει η ιταλική «La Repubblica», οι 10 ινφλουένσερ, οι οποίοι επιλέχθηκαν και προσκλήθηκαν από το ισραηλινό υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς, εισήλθαν στη Γάζα από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και βγήκαν «με βίντεο με γραφικά εφέ, “ζωντανά από τη Γάζα”, έξυπνες λήψεις, selfies με γυαλιά ηλίου μπροστά από πακέτα τροφίμων, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και, φυσικά, με ένα μοναδικό μήνυμα κατά των δημοσιογράφων “που λένε μόνο ψέματα”». Ανάμεσά τους, ήταν ο Ξαβιέρ ΝτιΡούσο, ένας συντηρητικός ρεπουμπλικανός ινφλουένσερ, μέλος της Γενιάς Ζ, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους σε Instagram, Facebook και TikTok, ένας 16χρονος ισραηλινός Δρούζος ονόματι Μαρουάν Τζαμπέρ, με σχεδόν 250.000 ακολούθους στο Instagram, ο Αμερικανοεβραίος Τζέρεμι Εϊμπραμσον, με 450.000 ακολούθους στο Instagram καθώς και η αμερικανοεβραία δικηγόρος και ακτιβίστρια Μπρουκ Γκόλντσταϊν – ειδικά αυτή, προσκλήθηκε απευθείας από το Ανθρωπιστικό Ιδρυμα για τη Γάζα (GHF), αυτόν τον σκιώδη, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οργανισμό διανομής βοήθειας που έχει εμπλακεί σε εκατοντάδες θανάτους Παλαιστινίων.

Η αποστολή της ομάδας ήταν ξεκάθαρη. «Η περιοδεία ήταν κομμάτι του αγώνα κατά της εκστρατείας της Χαμάς – της “εκστρατείας πείνας” – η οποία στοχεύει στην απαξίωση του Ισραήλ», ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Haaretz», το ισραηλινό υπουργείο στο δελτίο Τύπου. Στόχος των διοργανωτών ήταν παράλληλα να αναδειχθεί ο ρόλος «του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, οι οποίοι αρνούνται να διανείμουν τρόφιμα που περιμένουν». Οπως αποδείχθηκε, οι προσκεκλημένοι ινφλουένσερ επιτέλεσαν τον προπαγανδιστικό τους ρόλο με ζήλο. «Αν ήμουν το Ισραήλ, δεν θα έδινα στη Γάζα ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες, αλλά εδώ είναι όλη η βοήθεια που λένε ότι δεν υπάρχει», εξήγησε στους οπαδούς του ο ΝτιΡούσο, φορώντας κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο, σε ένα βίντεο. «Τώρα περπατήστε μαζί μου», πρόσθεσε και για μια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά στο στόμα του το καλαμάκι ενός ποτηριού με smoothie. «Είμαι στη Γάζα και το μόνο που βλέπω είναι φαγητό, νερό και ευκαιρίες, αλλά η Χαμάς, αντί να μοιράζει τα ράμεν, τα τρώει, και γι’ αυτό οι ηγέτες της παίρνουν Ozempic». Από το φάρμακο για την απώλεια βάρους, η επίθεση στράφηκε προς τον ΟΗΕ: «Φέρνουν φαγητό για να δείξουν ότι κάνουν κάτι παραγωγικό, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ τη δουλειά, ακριβώς όπως ο πρώην σας…». Το βίντεο έχει ήδη εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

«Οταν τα τρόφιμα διανέμονται στη Γάζα και δίνονται απευθείας στον λαό, αυτό εμποδίζει τη Χαμάς να τα χρησιμοποιεί ως όπλο, να τα κλέβει και να τα πουλάει σε υπερβολικά υψηλές τιμές ώστε να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της», έγραψε από την πλευρά της η Γκόλντσταϊν στο X, συνοδεύοντας το κείμενό της με φωτογραφίες (απόλυτης ηρεμίας…) από την επίσκεψή της στο κέντρο του GHF στη Χαν Γιουνίς. «Πριν από το GHF, τα τρόφιμα παραδίδονταν από την UNRWA απευθείας στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς», πρόσθεσε η Γκόλντσταϊν, γράφοντας ότι αυτό που είδε στη Γάζα αποδεικνύει «ότι τα όσα αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης για την κατάσταση είναι απολύτως ψευδή». Χωρίς ξένους δημοσιογράφους στην περιοχή, ο καθένας επιλέγει την «αλήθεια» του.