Κανείς στον Ολυμπιακό δεν θεωρούσε «εύκολη υπόθεση» το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είχε προαναγγείλει πως η ομάδα του θα υποφέρει σε κομμάτια του αγώνα. Οι μαζεμένες απουσίες στην επίθεση, το άδειο, λόγω τιμωρίας, γήπεδο και ένας αντίπαλος που αμύνεται μαζικά, συνέθεταν το σκηνικό πριν από τη σέντρα. Οι Πειραιώτες τα βρήκαν σκούρα, αλλά όσο η ώρα περνούσε γίνονταν όλο και περισσότεροι απειλητικοί, με αποτέλεσμα να λυτρωθούν στο φινάλε με δύο πανέμορφα γκολ από Γιαζίτζι και Ελ Κααμπί (2-0).

Για να φτάσουμε εκεί όμως χρειάστηκαν οι παρεμβάσεις του προπονητή του Ολυμπιακού από τον πάγκο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφερε στον αγωνιστικό χώρο πέντε ποδοσφαιριστές που βοήθησαν όλοι σημαντικά ώστε να έρθει το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναστάτωσε την άμυνα του Αστέρα Aktor προκαλώντας ανισορροπίες. Ο Μουζακίτης με τον Νασιμέντο έδωσαν φρεσκάδα και κάθετο παιχνίδι, με τον δεύτερο, μάλιστα, να βγάζει και μια πολύ ωραία ασίστ στη φάση του 2–0. Ο Μπρούνο με την ενέργεια και τον δυναμισμό του γέμισε την αριστερή πλευρά του γηπέδου και φυσικά ο Γιαζίτζι που έκρινε το ματς με ένα καταπληκτικό σουτ.

Φυσικά το να έχεις τόσους ποδοσφαιριστές έτοιμους να μπουν και να βοηθήσουν από τον πάγκο μόνο απλή ιστορία δεν είναι. Ο βάσκος τεχνικός όμως βασίζει την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Στην ομάδα-οικογένεια όπου όλοι είναι ισότιμα μέλη και αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη. Έτσι κατάφερε με όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ ενεργούς να φτάσει σε ένα εμφατικό νταμπλ πέρυσι. Ετσι ετοίμαζε την ομάδα του και φέτος, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ενδεκάδες σε διαδοχικά φιλικά παιχνίδια. Δεν έτυχε να πάρει βοήθειες ο Ολυμπιακός από τον πάγκο του στην πρεμιέρα του Σαββάτου. Προέκυψε από τη δουλειά, τον προγραμματισμό και τη νοοτροπία του προπονητή του.

Ο Μεντιλίμπαρ δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον αριθμό των παικτών του ρόστερ, ακριβώς γιατί τους θέλει ενεργούς και έτοιμους να βοηθήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό ας το κρατήσουμε ενόψει των τελευταίων ημερών της μεταγραφικής περιόδου. Φυσικά ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί, με το όνομα του Σαντίνο Αντίνο να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Αν πάνε όλα καλά με τον αργεντινό εξτρέμ το ρόστερ θα φτάσει τους 23 παίκτες χωρίς να υπολογίζονται οι τερματοφύλακες και ο Ρουμπέν Βέζο που ουσιαστικά είναι εκτός πλάνων. Αν γίνουν και οι μεταγραφές κεντρικού αμυντικού και επιθετικού, πάμε στους 25 παίκτες και τρεις τερματοφύλακες 28. Οπότε πολλά μπορεί να προκύψουν και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Επίσης, φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή λίστα που δηλώνεται στις 2 Σεπτεμβρίου, κάτι που ιδανικά επίσης θα το ήθελε ο προπονητής.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα (81′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62′ Μαρτίνς), Εσε (73′ Νασιμέντο), Γκαρθία (62′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Πνευμονίδης (81′ Γιαζίτζι), Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Αστέρας Τρίπολης AKTOR: Τσιντώτας, Σίπσιτς, Καστάνο (86′ Τριανταφυλλόπουλος), Αλχο, Σιλά, Γκονζάλες, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης (68′ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (68′ Κετού), Καλτσάς (84′ Τζιοακίνι), Μακέντα (84′ Χαραλαμπόγλου).