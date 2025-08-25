Διάβασε τη συνέντευξη Τσίπρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και δεν κρατήθηκε. Αναρωτήθηκε, ενθυμούμενος τη δεύτερη φορά στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;». Ετσι, προκάλεσε μια πολακική έκρηξη για το αριστερό DNA. Ο καβγάς των δύο απλά επιβεβαιώνει όλους εκείνους που επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κι ο ιδρυτής του δεν έχουν κάνει την αυτοκριτική τους.

Αφήγημα

Πρώτα, ο Νίκος Παπανδρέου σχολίασε την επιθυμία Τσίπρα για επιστροφή στο κέντρο της πολιτικής σκηνής λέγοντας «το θέμα είναι τι καινούργιο φέρνει εάν κατέβει ο ίδιος και εάν πραγματικά αναγνωρίζει τα ψέματα που είπε, ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο σε μια μέρα και τελικά υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο με τα μπούνια! Το αφήγημά του δεν είναι καθαρό ακόμη». Επειτα, αποφάνθηκε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στοχεύσει και να μιλήσει στη μεσαία τάξη». Για το πράσινο θολό αφήγημα δεν έκανε κάποια παρατήρηση.

Διαδικασία

Η Σέβη Βουλουδάκη θέλησε να υπερασπιστεί την κοινή υπουργική απόφαση για τη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας των μεταναστών. «Θα γίνεται», δήλωσε, «με τρόπο αξιόπιστο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και σεβαστό προς τα δικαιώματα των αιτούντων» και στόχος της είναι να προστατεύσει τους ανηλίκους που έχουν ανάγκη. Η υφυπουργός εμφανίζεται ένα κλικ λιγότερο δεξιά από τον υπουργό της. Μάταια, μάλλον. Γιατί είναι δύσκολο να μπαλανσάρει κανείς την επικοινωνιακή εικόνα του υπουργείου Μετανάστευσης υπό τον Πλεύρη.

Ψευδαίσθηση

Για τον Μάριο Ντράγκι – τον άνθρωπο που έκανε ό,τι χρειάστηκε για την ΕΕ το 2012 – το 2025 είναι η χρονιά που εξανεμίστηκε η ψευδαίσθηση της Ευρώπης ότι η μεγάλη της οικονομία τής προσφέρει παγκόσμια ισχύ και επιρροή. Το είπε γιατί φέτος αναγκάστηκε να αποδεχθεί τους δασμούς που της έβαλε ο Τραμπ και την απαίτησή του να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες. Αν το μυστικό της ευτυχίας είναι να ζεις χωρίς αυταπάτες, τότε οι Ευρωπαίοι πρέπει να τις χάσουν αλλά να μην αφήσουν να τους τις πάρουν.