Κάθε Σεπτέμβριο, σχεδόν σε κάθε ΔΕΘ, κάθε πρωθυπουργός βάζει περίπου τον ίδιο στόχο: την επανεκκίνηση της κυβέρνησής του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάστηκε να τον θέσει πέρυσι, μιας και το καλοκαίρι του 2024 έφερε ένα εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς 3 μπροστά, κακές εντυπώσεις από τη διαχείριση της πυρκαγιάς στη Βορειοανατολική Αττική κι ένα πόρισμα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου το οποίο «αρχειοθέτησε» το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης των υποκλοπών. Είναι αναγκαίο να το κάνει και φέτος, αφού η πολιτική σεζόν έκλεισε με άσχημα δημοσκοπικά νούμερα και τους όχι και τόσο επιτυχημένους επικοινωνιακούς και κοινοβουλευτικούς χειρισμούς του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλοί, τόσο στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο όσο και στο αντιπολιτευτικό, θεωρούν ότι η 89η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι η πιο κρίσιμη της διακυβέρνησής του. Αν πέρυσι αναζητούσε την ολική επανεκκίνηση, τώρα ψάχνει τρόπους να μάθει να ξεκινά από την αρχή προκειμένου να γυρίσουν στη ΝΔ ψηφοφόροι της μεσαίας τάξης. Ολα δείχνουν ότι ένας απ΄ αυτούς που έχει βρει θα είναι μια αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες.

Το βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι κάθε κλίμακα να ανέβει κατά 5.000 ευρώ. Για παράδειγμα: η χαμηλότερη, που είναι στα 10.000 ευρώ εισοδήματος, να πάει στις 15.000 και να φορολογείται με συντελεστή 9%, ενώ η υψηλότερη, που τώρα είναι πάνω από 40.000 ευρώ και φορολογείται με συντελεστή 44%, να ξεκινάει από τις 45.000 και άνω. Στο βασικό σχέδιο που εξετάζεται υπάρχει σκέψη να προστεθεί κι ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής της τάξης του 15% για τα εισοδήματα των μεσαίων.

Το «καλάθι» των παροχών που ετοιμάζεται, διαφημίζεται ως γενναιόδωρο και εμπροσθοβαρές. Γιατί μόνο με ένα τέτοιο εκτιμάται πως θα μπορούσε να αλλάξει το αρνητικό για εκείνη κλίμα η κυβέρνηση. Ο δημοσιονομικός χώρος του 1,5 δισ. ευρώ είχε κλειδώσει από τις αρχές Ιουλίου, αλλά τα νέα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτή την εβδομάδα διαβάστηκαν ως ευκαιρία να μεγαλώσει. Το πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 8 δισ. ευρώ του πρώτου επταμήνου του 2025 προσέφερε στους κυβερνώντες την ελπίδα – εφόσον η υπεραπόδοση των εσόδων δεν είναι συγκυριακή – να «επιστρέψουν» στην κοινωνία σχεδόν 2 δισ. ευρώ (με μια δεύτερη δόση μέτρων τα οποία θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2026). Γι΄ αυτό φυσικά εκκρεμεί η συνεννόηση με την Κομισιόν, η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, στις σχετικές συσκέψεις αναζητείται κι ένα μέτρο – έκπληξη.

Τέσσερις άξονες

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, οι άξονες του πακέτου της ΔΕΘ είναι τέσσερις: συνταξιοδοτικά, φορολογικά, Δημογραφικό και Στεγαστικό. Στις ασκήσεις επί χάρτου έχουν σημειωθεί αρκετά «υψώματα» που πρέπει να ανακαταληφθούν. Για παράδειγμα, η ανάλυση των τελευταίων καλοκαιρινών δημοσκοπήσεων έδειξε πως το κυβερνών κόμμα πιέζεται, παρότι παραμένει πρώτο με διαφορά. Η αποσυσπείρωσή του είναι υψηλή, η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κλονιστεί, τα γαλάζια νούμερα είναι κάτω από 30% και οι διαρροές από τη νεοδημοκρατική βάση προς την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων σημαντικές.

Επομένως, στο Βελλίδειο θα δοθεί η πρώτη μάχη προκειμένου η ΝΔ να επαναπροσεγγίσει ορισμένα ακροατήρια, στα οποία βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι προηγούμενες επιτυχίες της στις εθνικές κάλπες. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μεσαία τάξη – ειδικά όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 ως 50.000 ευρώ. Η επίσημη κυβερνητική φωνή το είπε ξεκάθαρα τις προάλλες, «τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων», επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζονται αλλαγές στους συντελεστές στον φόρο εισοδήματος των μεσαίων.

Τα target groups

Ομως, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα target groups. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, σώματα ασφαλείας, μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ενοικιαστές, οικογένειες – μονογονεϊκές αλλά και με ένα, δύο, τρία παιδιά καθώς και πολύτεκνες.

Οι σχέσεις της κυβέρνησης με κοινωνικές κι επαγγελματικές ομάδες οι οποίες αποτελούσαν παραδοσιακά τη ραχοκοκαλιά των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι μάλλον δύσκολες. Για να βελτιωθούν, λοιπόν, συζητιούνται διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Ή κάποιου είδους παρέμβαση στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων καθώς κι ένα νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, βέβαια, κρίνεται αναγκαίο το λίφτινγκ του κοινωνικού προφίλ της κυβέρνησης. Εξού και σχεδιάζονται μέτρα για τους οικονομικά ευάλωτους, την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και της στεγαστικής κρίσης.

Από τη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση πρέπει να σαλπίσει ξανά την προσήλωσή της στις μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις. Οι τομείς της Παιδείας και της Υγείας θεωρούνται πρόσφορα πεδία για να υπογραμμιστεί αυτή.

Ο αντίκτυπος που θα έχουν οι παροχές αναμένεται να καταγραφεί στα γκάλοπ που θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Αυτά περιμένουν και πολλοί εντός της ΝΔ για να δουν κατά πόσο οι κυβερνητικοί έχουν πιθανότητες να αυξήσουν τα νούμερα του κόμματος. Οι αισιόδοξοι ποντάρουν πολλά στον τρόπο που θα γράψουν οι εξαγγελίες στα δημοσκοπικά δείγματα.