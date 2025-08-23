Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούνταν με τη διαδικασία του επείγοντος για τις τελικές ρυθμίσεις με τις ΗΠΑ ώστε να αρχίσει να ισχύει η εφαρμογή δασμών από 15% με βάση τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τον Ιούλιο. Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο. Κι αυτό επειδή πολλές τέτοιες εταιρείες βρίσκονταν ακόμη σε καθεστώς πολύ υψηλότερων δασμών, της τάξης του 27,5% για τα οχήματα.

Τώρα οι Ευρωπαίοι βλέπουν περισσότερο φως για μείωση δασμών στο 15% – εάν οι Βρυξέλλες μειώσουν πρώτα άμεσα δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, όπως συμφωνήθηκε την Πέμπτη. Σε εκκρεμότητα έμεναν όμως δασμοί για ευρωπαϊκά κρασιά και οινοπνευματώδη, καθώς και η φορολογική και εποπτική αντιμετώπιση των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών (Big Tech) από την ΕΕ.

Νωρίτερα στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει σε διεύρυνση του καθεστώτος δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αιφνιδιαστικά περίπου άλλα 400 προϊόντα, όπως οχήματα, εξαρτήματα για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, καθώς και επιτραπέζια σκεύη από μέταλλο.

Ταυτόχρονα στην αμερικανική αγορά οι εγχώριες εταιρείες σταμάτησαν σχεδόν τελείως τις αγορές καφέ από τη Βραζιλία, όταν ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% στη χώρα για τη δίωξη του συμμάχου του Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Μεγάλους νέους δασμούς επέβαλε επίσης ο Τραμπ στην Ινδία, κατηγορώντας τη χώρα για μεγάλες αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η αναστάτωση στο διεθνές εμπόριο από τις σκληρές πολιτικές του Τραμπ παρέμενε περισσότερο από προφανής, την ώρα που οι μεγάλοι παίκτες βρίσκονταν σε συνεχές μπρα ντε φερ με την Ουάσιγκτον για να κλείσουν τελικά ντιλ.

Συναγερμός για σαφήνεια

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση διμερών συμφωνιών της ΕΕ και πολλών άλλων χωρών με τις ΗΠΑ, οι εμπλεκόμενοι φορείς προσπαθούσαν να υπολογίσουν τα νέα κόστη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ και να εκπονήσουν τη στρατηγική τους για τη συνέχεια – αναζητώντας περισσότερη σαφήνεια από την Ουάσιγκτον.

Νέα προσέγγιση ΕΕ – ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη γραπτή κοινή ανακοίνωση με τις ΗΠΑ με περισσότερες λεπτομέρειες για τους δασμούς, με την προσδοκία ολοκληρωτικής συμφωνίας. Η επικοινωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ και του αμερικανού εκπροσώπου εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Γερμανίας είχε παρέμβει ζητώντας από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τους συμφωνημένους χαμηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, προτού οριστικοποιούνταν γραπτώς η ευρύτερη συμφωνία για το εμπόριο.

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία – πλαίσιο στα τέλη Ιουλίου, αλλά μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου είχε εφαρμοστεί μόνο ο βασικός δασμός του 15%.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε δεχτεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα από τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ – σχεδόν αμέσως με το που εκείνος ανέλαβε καθήκοντα. Τώρα οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα μειώσουν τους τρέχοντες δασμούς 27,5% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που αποτελούν τεράστιο βάρος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ, μόνο αφού οι Βρυξέλλες εγκρίνουν πρώτα τη νομοθεσία για μείωση δασμών σε βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον η ΕΕ είχε επίσης προσπαθήσει να αποτρέψει την εξαίρεση αμερικανικών εταιρειών από τους ψηφιακούς κανόνες (Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών – DSA) του μπλοκ. Αξιωματούχοι της ΕΕ είχαν δηλώσει στους «Financial Times» ότι διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση που σχετίζεται με μη δασμολογικά εμπόδια, όπως είναι οι ψηφιακοί κανόνες, είναι μεταξύ των λόγων για την καθυστέρηση της οριστικοποίησης της κοινής δήλωσης με το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ δεν περιλάμβανε άμεσα το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, είχε δηλώσει ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, προσθέτοντας ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή για μειώσεις δασμών για τον κλάδο ούτε για άλλους κλάδους που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία.