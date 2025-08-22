Δεκάξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους κι η Ολγα Γεροβασίλη, κατέθεσαν χθες ερώτηση στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την καθολική αναγνώριση του επαγγέλματος της πυρόσβεσης ως ανθυγιεινού και τη χορήγηση του ανάλογου επιδόματος. Για την ιστορία, πάντως, οι αρμόδιοι τομεάρχες της Χαριλάου Τρικούπη είχαν προλάβει να στηρίξουν πρώτοι με δηλώσεις το σχετικό αίτημα των πυροσβεστών. Το αναφέρω επειδή συνήθως οι αριστεροί είναι πιο γρήγοροι σ’ αυτού του είδους την αντιπολίτευση.

Εντολή

Ο Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε τους πυρόπληκτους ότι από τις 20 Αυγούστου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποζημίωση. Και τόνισε πως «κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, με εντολή του Πρωθυπουργού, με τα ελάχιστα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν οι πολίτες να αποζημιωθούν το συντομότερο». Τελικά, έπειτα από έξι χρόνια επιτελικού κράτους, ούτε τα τσιτάτα του πρωθυπουργικοκεντρικού μοντέλου δεν έχουν μεταρρυθμιστεί.

Φαρισαϊσμός

Δεν αρέσει στον Νικήτα Κακλαμάνη ο «φαρισαϊσμός» των κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταγγέλλουν «βιομηχανία επιστολικής ψήφου ενώ υπήρχαν 48 επιστολικές ψήφοι από την αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και Πλεύσης – και 68 από τη ΝΔ». Και για να τον δείξει, επισήμανε ότι την επομένη της ψηφοφορίας για την Προανακριτική, ψήφισαν με επιστολική ψήφο 73 βουλευτές της ΝΔ και 78 της αντιπολίτευσης. Πάντως, ως πρόεδρος του Σώματος θα έπρεπε να βλέπει τη μεγάλη εικόνα – κι αυτή δεν κολακεύει καμία πλευρά των εδράνων.

Γιουχάισμα

Την ώρα που μοίραζε μπέργκερ στους εθνοφρουρούς που έχει βάλει στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιούνιον της Ουάσιγκτον ο πρόεδρός του, διαδηλωτές απ’ έξω τον γιουχάρανε. Ο Τζέι Ντι Βανς, λοιπόν, δήλωσε πως «είναι παράξενο που μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών πολιτών, που δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή, διαμαρτύρονται για πολιτικές που στοχεύουν στην ασφάλεια». Κουίζ μέτριας δυσκολίας: πόσα είδη ρατσισμού μπορεί να χωρέσει κανείς σε ένα σχόλιο 27 λέξεων;