«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της» αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι εποχικοί πυροσβέστες.

«Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν αυπνοι σε ολη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν ειναι όλα επικοινωνιακή πολιτική» καταλήγουν.

Η Σοφία Βούλτεψη, προσκεκλημένη στο MΕGA, σχολιάζοντας τις μεγάλες φωτιές που καίνε όλη την Ελλάδα τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Είπε ακόμα πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

«Πιστεύω πια πως αντί για νόμους για το τι στολές πρέπει να φοράνε, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές, που θα κάνουν περιπολίες κοκ».