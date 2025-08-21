Ειδικά στο παρόν γεωπολιτικό πλαίσιο, η συμμετοχή θεωρείται ιστορική. Για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος θα ακουστεί η φωνή της πολύπαθης Παλαιστίνης, με τη συμμετοχή της Ναντίν Αγιούμπ. «Ανεβαίνω στη σκηνή του διαγωνισμού όχι απλώς με έναν τίτλο, αλλά με μια αλήθεια, εκπροσωπώντας κάθε παλαιστίνια γυναίκα και κάθε παιδί, τη δύναμη των οποίων χρειάζεται να δει ο κόσμος» έγραψε στο Instagram η 27χρονη Μις Παλαιστίνη, που καταγγέλλει το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την εκπρόσωπο του Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, στον διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Μπανγκόκ. «Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανά μας – είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς» υπογράμμισε μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής της. «Καλωσορίζουμε με υπερηφάνεια τους εκπροσώπους από όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας την ποικιλομορφία, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών» ανέφερε ο Οργανισμός Μις Υφήλιος, που προ δεκαετίας ανήκε στον Ντόναλντ Τραμπ. «Η κυρία Αγιούμπ, καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που μας χαρακτηρίζουν».

Η Ναντίν, η οποία ζει μεταξύ Ντουμπάι και Ραμάλα στη Δυτική Οχθη, στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, έναν χρόνο πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, υποσχόμενη να μεταφέρει «τη φωνή ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί». Εκπροσώπησε εκείνη τη χρονιά την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Γη στις Φιλιππίνες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. «Δεν έχει υπάρξει άλλη Μις Παλαιστίνη από το 2022, λόγω της γενοκτονίας» δήλωσε τη Δευτέρα στην εφημερίδα “The National” των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. «Μετά τον διαγωνισμό Μις Γη έπρεπε να πάω στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, όμως το ανέβαλα», εξηγεί, «επειδή τα φώτα της δημοσιότητας έπρεπε να είναι στραμμένα στους ανθρώπους στην Παλαιστίνη που υποφέρουν παρά σε εμένα».

«Δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός ομορφιάς» λέει από την πλευρά της η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, από την Καισάρεια. Οπως σχεδόν κάθε χρόνο από το 1952, η χώρα της συμμετέχει στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αυτή τη φορά εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και ενός κύματος προαναγγελιών αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο. «Θέλω να δείξω στους ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός Ισραήλ, ότι αυτός ο τίτλος μπορεί να αποτελέσει δύναμη σύνδεσης, κατανόησης και θετικής αλλαγής» είπε η ισραηλινή διαγωνιζόμενη στην εφημερίδα “Jerusalem Post”. Στόχος της, ανέφερε, είναι να ενισχύσει την υπερηφάνεια και το αίσθημα του ανήκειν στην εβραϊκή και ισραηλινή κοινότητα.