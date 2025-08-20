Παρά την εντυπωσιακή μείωση των μεταναστευτικών ροών μετά την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, τέσσερα νέα περιστατικά σημειώθηκαν τη Δευτέρα (τρία στη Γαύδο και ένα νότια από την Καλαμάτα) με αποτέλεσμα τη διάσωση 193 ατόμων μέσα σε ένα 24ωρο από τις σωστικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Συγκεκριμένα:

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 69 αλλοδαποί που επέβαιναν σε ξύλινη μηχανοκίνητη λέμβο περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου από Περιπολικό σκάφος Λιμενικού και σκάφος της δύναμης Frontex. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, από εκεί στη Χώρα Σφακίων και, τελικά, στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς.

Στην παραλία «Τρυπητή» της Γαύδου, επίσης, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν 29 αλλοδαπούς και τη λέμβο μεταφοράς τους (η οποία και κατασχέθηκε). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου, από εκεί στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, και στη συνέχεια στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά.

Την ίδια μέρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου ξανά, εντοπίστηκε μια ξύλινη λέμβος με 56 αλλοδαπούς (48 άνδρες και 8 ανήλικους), τους οποίους περισυνέλεξε ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας. Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, μεταφέρθηκαν στα Σφακιά κι από εκεί οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων (που διενεργεί την προανάκριση) συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (ένας 32χρονος υπήκοος Αιγύπτου και ένας 19χρονος υπήκοος Σουδάν), καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν έναντι χρηματικής αμοιβής από το Τομπρούκ με προορισμό την Ελλάδα.

Τέλος, το απόγευμα της Δευτέρας η Λιμενική Αρχή της Καλαμάτας ενημερώθηκε από το ΕΚΣΕΔ για την ύπαρξη ενός σκάφους με 39 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καλαμάτας. Οπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες του Δεκαπενταύγουστου, από άγνωστη ακτή κοντά στη Βεγγάζη με προορισμό την Ελλάδα ή την Ιταλία. Το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που πήγε στην περιοχή περισυνέλεξε τους 39 άνδρες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Καλαμάτας. Δύο από αυτούς (υπήκοοι Μπανγκλαντές), ηλικίας 28 και 27 ετών, αναγνωρίστηκαν ως διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν.

Το άσυλο

Στο μεταξύ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης φιλοξενήθηκε χθες το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ωρα Mega. Μιλώντας για τις μεταναστευτικές ροές και την τρίμηνη αναστολή ασύλου, ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είχαμε 2.642 αφίξεις, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση για την τρίμηνη αναστολή του ασύλου. Στη συνέχεια, ολόκληρο τον υπόλοιπο Ιούλιο καταγράφηκαν μόλις 913 αφίξεις, ενώ τον Αύγουστο βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλη μείωση, με κάτω από 400 αφίξεις μέσα σε τρεις εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι η τροπολογία, οι διπλωματικές κινήσεις και το σαφές μήνυμα που εκπέμπει η Ελλάδα αποδίδουν: δεν εξετάζεται άσυλο, οι νεοεισερχόμενοι κρατούνται και μπαίνουν σε διαδικασίες επιστροφής». Αναφερόμενος, επίσης, στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών» που κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Αυγούστου, ο Θ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι αυτό θα συζητηθεί στις επιτροπές στα τέλη Αυγούστου και θα ψηφιστεί πριν από τη ΔΕΘ. «Η βασική του κατεύθυνση» είπε «είναι η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής. Μέχρι σήμερα, όποιος έβλεπε να απορρίπτεται το αίτημα ασύλου του, μπορούσε απλώς να μείνει στη χώρα, χωρίς καμία κύρωση. Αυτό αλλάζει. Απορρίφθηκε το άσυλό σου; Εχεις ποινικό αδίκημα, με ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη. Η μόνη δυνατότητα απαλλαγής από την ποινή θα είναι η συνεργασία για επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Ετσι δημιουργείται ισχυρό αντικίνητρο για όσους δεν έχουν πραγματικό προσφυγικό προφίλ».