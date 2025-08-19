Ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά απ’ όσα είδαμε στην Αλάσκα, ζήτησε να αναλογιστούμε «τον κίνδυνο να τεθούν τα θέματα της Κύπρου ή και του Αιγαίου στο τραπέζι του Ντόναλντ Τραμπ, με κριτήριο τα δικά του πολιτικά συμφέροντα και συμμαχίες ή τα συμφέροντα των ΗΠΑ!». Θα πρότεινα να μην το πολυμελετάει. Γιατί ο πλανητάρχης έχει πάρει φόρα και θέλει δίπλα στα χρυσά διακοσμητικά στο τζάκι του Οβάλ Γραφείου να βάλει κι ένα Νομπέλ Ειρήνης.

Βιντεοκλήση

Πόσταρε πολλές φωτογραφίες ο Νότης Μηταράκης για να δείξει ότι είναι κοντά στους κατοίκους της Βολισσού – και πως τους είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις. Η καλύτερη όμως ήταν εκείνη που φαίνεται να κρατά το τάμπλετ για να κάνει βιντεοκλήση ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της κοινότητας. Ο βουλευτής Χίου έχει πάει τις αρμοδιότητες του εθνοπατέρα σε άλλο επίπεδο. Δεν υπόσχεται απλώς άμεση ενίσχυση των πληγέντων. Προσφέρει στην εκλογική του περιφέρεια ακόμα και ταπεινές υπηρεσίες, σαν του fixer ή της κλείστρας.

Εντολή

Ο Θάνος Πλεύρης έσπευσε να ενημερώσει το σοσιαλμιντιακό κοινό ότι «ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας» και ότι με δική του εντολή «στον φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του» κατά της απόρριψης του αιτήματός του για άσυλο να απορριφθεί ξανά στο μέλλον – μια και δεν είναι διατεθειμένος να δείξει «καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές». Στόχος σίγουρα επετεύχθη: την αποστόμωσε τη Λατινοπούλου.

Μετρήσεις

Επανήλθε στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τις διακοπές των Ελλήνων ο Ακης Σκέρτσος, για να επισημάνει ότι ο τρόπος με τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη «μεταχειρίστηκε τα δεδομένα της Eurostat δεν αποτελεί υπεύθυνη αντιπολίτευση». Εγραψε, π.χ., ότι το 46% που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές είναι η 2η καλύτερη καταγεγραμμένη αναφορά για την Ελλάδα στη συγκεκριμένη έρευνα από το 2003. Τα ποσοστά και οι μετρήσεις αρέσουν πολύ στην κυβέρνηση. Ωστόσο το πρόβλημά της είναι πως πλέον μετρά το βάθος του ποταμού και με τα δύο πόδια.