Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ΕΣΥ «αλλάζει», υπογραμμίζοντας πως γίνεται πιο «ανθρώπινο και αποτελεσματικό».

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε επικριτικά, αμφισβητώντας τη θετική εικόνα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός. «Γιατί δεν εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για υπηρεσίες υγείας φτάνουν το 38,6%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 14,3%;» διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα υγείας, όπως ράντζα στα νοσοκομεία, μετακινήσεις ασθενών σε όλη τη χώρα για νοσηλεία, υποστελέχωση του ΕΚΑΒ και παραμέληση των δομών υγείας στα νησιά.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προχωρούν ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα, γίνονται προσλήψεις προσωπικού και αυξάνονται οι αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. Επίσης, υποστήριξε πως η έναρξη απογευματινών χειρουργείων συμβάλλει στη μείωση των λιστών αναμονής, δείχνοντας πως οι εξαγγελίες του 2023 για ένα νέο ΕΣΥ υλοποιούνται.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας στον πρωθυπουργό, έγραψε:

«Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημέρων του και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές.

Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις.

Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική “αριστεία”;

Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;

Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).

Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει “συμμορία”, οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο.

Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα “εντέλλεσθε” και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων.

Για αυτά έχει κάτι να μας πει;».