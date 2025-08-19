Του αρέσει ο χρυσός. Οσο περισσότερο λαμπυρίζει τόσο το καλύτερο. Οπότε, επιχρύσωσε ό,τι μπορούσε στο Οβάλ Γραφείο – από τον διάκοσμο στο ταβάνι μέχρι τις κορνίζες. Τον ενθουσιάζουν οι στρατιωτικές παρελάσεις. Είχε ζηλέψει την πρώτη φορά που παρακολούθησε εκείνη για την Ημέρα της Βαστίλλης. Εξού κι έδωσε εντολή να γίνει μία και για τα 250 χρόνια του αμερικανικού στρατού, που όλως τυχαίως συνέπιπταν με τα 79α γενέθλιά του. Η νέα του εμμονή είναι να κερδίσει το Νομπέλ Ειρήνης. Εφτασε μέχρι και να δηλώσει ότι «ίσως» συμπαθήσει ξανά τη Χίλαρι Κλίντον επειδή εκείνη ανέφερε σε podcast «αν ο Τραμπ καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, χωρίς ανταλλαγές εδαφών, και με την προοπτική η Ρωσία να αποσυρθεί από κατεχόμενα εδάφη, τότε θα τον προτείνω προσωπικά για το Νομπέλ Ειρήνης» – τι κι αν το ελαφρύ της μειδίαμα υποδήλωνε πως δεν θα πόνταρε τα λεφτά της σε μια τέτοια τραμπική επιτυχία; Η αλήθεια είναι ότι ο POTUS, από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, έχει θέσει αυτή την κάπως δονκιχωτική επιδίωξη στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μόλις τον προηγούμενο μήνα περηφανεύτηκε ότι έχει «σταματήσει έξι πολέμους».

Προϋποθέσεις

«Εχω μέσο όρο σχεδόν έναν τον μήνα», είπε. Για παράδειγμα, διατείνεται ότι διευθέτησε τις διαφορές Ινδίας – Πακιστάν. Βέβαια, το Νέο Δελχί αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του κι η κατάπαυση του πυρός διαφέρει πολύ από μια οριστική συμφωνία που θα έλυνε το ζήτημα του Κασμίρ. Υποστηρίζει ότι τελείωσε τον 30ετή πόλεμο Ιράν – Ισραήλ σε 12 μέρες. Μόνο αφελείς, ωστόσο, πιστεύουν ότι επικράτησε ειρήνη ανάμεσά τους. Ακκίζεται πως ήταν ο μόνος ικανός να φέρει τη λήξη μιας ακόμη σύγκρουσης που διαρκούσε τρεις δεκαετίες, αυτής της Ρουάντα και του Κονγκό. Η συμφωνία τους είναι ένα βήμα προς την ειρήνευση αλλά πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί. Ο αζέρος και ο αρμένιος ηγέτης βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο κι αφού υπέγραψαν ενώπιόν του, διατυμπάνισαν πως η διαμεσολάβησή του θα του εξασφαλίσει το διασημότερο βραβείο για την ειρήνη. Αλλά μένει ένα σοβαρό αγκάθι: να βγάλει η Αρμενία από το Σύνταγμά της τη διεκδίκηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη διπλωματία σαν σκηνή ριάλιτι. Νομίζει ότι πετυχαίνει μόνο ό,τι κάνει ντόρο. Για να κερδίσει κανείς τον τίτλο του ειρηνοποιού δεν φτάνουν μερικά τηλέφωνα και κάποιες συναντήσεις. Απαιτούνται εντατικές διαπραγματεύσεις. Είναι απαραίτητα τα σωστά καρότα και αποτελεσματικά μαστίγια. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, όχι μαξιμαλισμός και photo-ops.