Αυξήσεις από 13% έως 20% θα δοθούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ περίπου 70.000 συνταξιούχοι απόστρατοι θα λάβουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αναδρομικά έως 2.600 ευρώ.

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 θα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, εντός του Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 απόστρατοι (σε σύνολο 70.000) θα λάβουν αναδρομικά μέχρι 2.619 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Πρόκειται για αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012 θα δουν στην πλειονότητά τους επιστροφές. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΦΚΑ, από το σύνολο των 70.000 περιπτώσεων οι 50.000 θα έχουν θετικό πρόσημο, δηλαδή θα λάβουν επιστροφή αναδρομικών ποσών. Υπάρχουν όμως και 20.000 περιπτώσεις για τις οποίες αυτός ο ειδικός επανυπολογισμός απέφερε αρνητικό πρόσημο. Άρα θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά στον e-ΕΦΚΑ, από μερικά ευρώ έως 300 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση.

Αυτόματα

Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές των αναδρομικών θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης προς τον ΕΦΚΑ. Θα εμφανιστούν ως ξεχωριστό ποσό στα ενημερωτικά συντάξεων. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012. Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνο στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνο η σύνταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα καταβληθούν είναι μεικτά, με τις εξής κρατήσεις: