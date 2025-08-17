Τέσσερις γυναίκες, καθεμιά με τον δικό της τρόπο – συναισθηματικά, θεσμικά, στρατηγικά ή επικοινωνιακά – διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει αποφάσεις και προβάλλεται δημόσια, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή δεν περιορίζεται σε επίσημους τίτλους αλλά εκδηλώνεται μέσα από ένα μωσαϊκό σχέσεων και αλληλεπιδράσεων αναπτύσσοντας πολυεπίπεδες και συχνά αθέατες δυναμικές.

Η Μελάνια Τραμπ, με την ήπια φωνή ανθρωπισμού και τη στρατηγική της ουδετερότητα, λειτουργεί ως συναισθηματικός και πολιτικός ρυθμιστής στη σφαίρα επιρροής του προέδρου σε θέματα ευαίσθητα, προσεγγίζοντας τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Η Γκιλέιν Μάξγουελ, από το παρασκήνιο και με τον αινιγματικό της χαρακτήρα, επηρεάζει τη ροή πληροφοριών γύρω από κρίσιμα σκάνδαλα, υπενθυμίζοντας πως ακόμα και η σιωπή ή η στρατηγική αποκάλυψη στοιχείων μπορεί να έχει πολιτικό βάρος. Η Παμ Μπόντι ασκεί επιρροή με τρόπο άμεσο και θεσμικό, προστατεύοντας την εικόνα του προέδρου μέσω της διαχείρισης ευαίσθητων υποθέσεων και της καθοδήγησης νομικών διαδικασιών, ενισχύοντας τον έλεγχο του Τραμπ πάνω σε κρίσιμα ζητήματα.

Πιο απρόσμενα, ως το απόλυτο «αουτσάιντερ», η Σίντνεϊ Σουίνι, μέσα από τη δημόσια αναγνώριση και τη σύνδεσή της με συντηρητικά κοινά, λειτουργεί ως μοχλός επικοινωνίας και πολιτικής προβολής, τροφοδοτώντας με διαφορετικό αέρα το λάιφ στάιλ του Αμερικανού προέδρου.

1. ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ- Η Πρώτη Κυρία

Στον πολιτικό λαβύρινθο της Ουάσιγκτον, η επιρροή της Μελάνια Τραμπ στον σύζυγό της μπορεί τελικά να αποδεικνύεται πιο σημαντική από ό,τι αρχικά φαινόταν. Ενώ πολλοί τη θεωρούσαν απλώς μια διακοσμητική φιγούρα, η Μελάνια φαίνεται πώς είναι – ή έτσι τελευταία προβάλλεται – ως ένας καθοριστικός παράγοντας στην εξίσωση του Αμερικανού προέδρου. Η ιστορία μιας απλής επαρχιώτισσας πρώην κομμουνιστικής χώρας που κατάφερε να ανελιχθεί στην πρώτη γεννημένη στο εξωτερικό πρώτη κυρία των ΗΠΑ εδώ και πάνω από έναν αιώνα έχει ενδιαφέροντα αλλά και πολλά τετριμμένα σημεία και εξαντλήθηκε εν πολλοίς στην πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Για να φτάσουν οι ανά τον κόσμο σχολιαστές να ασχοληθούν με την επιρροή της Μελάνια, χρειάστηκε να προχωρήσουν σε σημαντικές αναθεωρήσεις.

Σημείο καμπής κατά τη δεύτερη θητεία του στάθηκε η παραδοχή Τραμπ ,ότι ήταν η σύζυγός του που του είπε να προσέχει τον Πούτιν και ξαφνικά όλοι άρχισαν να τη βλέπουν αλλιώς. Παρά δε τις χλιαρές εντυπώσεις από τα απομνημονεύματά της, έχει εκφράσει ανοιχτά διαφοροποιήσεις από τον πρόεδρο σε ζητήματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση, ή η διαχείριση της πανδημίας κι έχει ασκήσει κριτική για την πολιτική χωρισμού των παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους.

Αν και δημοσκόπηση τον Φεβρουάριο την τοποθετούσε στη 10η θέση ως προς την επιρροή της στην κυβέρνηση Τραμπ – τότε πρώτος ήταν ο Ιλον Μασκ – ο πρόεδρος την έχει περιγράψει ως την καλύτερη δημοσκόπο του.

Αναλυτές εκτιμούν, ότι η Μελάνια προσφέρει στον πρόεδρο έναν τρόπο να απευθυνθεί σε πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους και λειτουργεί ως μια ήπια φωνή ανθρωπισμού. «Η Μελάνια είναι πολύ έξυπνη. Είναι ταυτόχρονα ουδέτερη, με την έννοια ότι είναι κάπως σαν εμένα. Θα ήθελε να δει τους ανθρώπους να σταματήσουν να πεθαίνουν», έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ.

2. ΓΚΙΛΕΪΝ ΜΑΞΓΟΥΕΛ- Αυτή που ξέρει πολλά

Τρία χρόνια μετά την καταδίκη της για τον ρόλο-κλειδί στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων του Τζέφρι Επστιν, η Γκιλέιν Μάξγουελ φαίνεται να κρατά ένα αθέατο χαρτί στο χέρι της. Η τελευταία της κατάθεση ενώπιον του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σκοτεινά μυστικά της πολυσυζητημένης λίστας Επστιν κι ενώ λίγοι το παραδέχονται φωναχτά η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Τζέφρι Επστιν μπορεί να επηρεάζει τον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερο απ’ ό,τι θα φανταζόταν κανείς, καθοδηγώντας όχι μόνο τη ροή των αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο, αλλά ίσως και τις στρατηγικές αποφάσεις ενός προέδρου που σπάνια ακούει συμβουλές.

Η αθόρυβη, αλλά κρίσιμη παρουσία της στο παρασκήνιο αναδεικνύει πώς μια γυναίκα, με την εικόνα ενός αινιγματικού και επικίνδυνα υπολογίσιμου παράγοντα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια υπόθεση που συνεχίζει να ταλανίζει το πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ.

Κόρη του Βρετανού μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρόμπερτ Μάξγουελ, καταδικάστηκε ως συνεργάτιδα του Επστιν σε 20 χρόνια φυλάκιση αφού βρέθηκε ένοχη για πέντε από τις έξι κατηγορίες που την είχαν απαγγελθεί.

Η πρόσφατη μεταγωγή της σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας αξιολογείται ως προνομιακή μεταχείριση και τροφοδότησε φήμες για περαιτέρω εξελίξεις, ίσως και πιθανή αποφυλάκισή της.

Το σκάνδαλο Επστιν συνταράσσει ξανά την αμερικανική πολιτική, με την προσοχή πολλών να επικεντρώνεται στη φύση των κοινωνικών σχέσεων του ίδιου του Τραμπ με τον Επστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ένα κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019, πριν από τη δίκη του. Η προεκλογική υπόσχεση Τραμπ να αποδεσμεύσει τους φακέλους της πολύκροτης υπόθεσης δελέασε πολλούς υποστηρικτές του κινήματος Maga πεπεισμένους πως ένα δίκτυο ελίτ προστάτευε τον Επστιν και διψασμένους να δουν στον αέρα όλα τα ονόματα της λίστας και τον ρόλο τους.

3. ΠΑΜ ΜΠΟΝΤΙ – Ο φύλακας-άγγελος

Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι θεωρείται μία από τις πιο πιστές και επιδραστικές συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιρροή της πηγάζει κυρίως από την απόλυτη αφοσίωση στον πρόεδρο και τη συμμετοχή της σε κρίσιμες νομικές και πολιτικές διαδικασίες που διαμορφώνουν την εικόνα του. Αν και αρχικά δεν υποστήριζε τον Τραμπ και στηρίχθηκε στον Τζεμπ Μπους στις προκριματικές εκλογές του 2016, σύντομα προσχώρησε στο στρατόπεδό του, συμμετείχε στην πρώτη ομάδα μετάβασης στον Λευκό Οίκο και υπερασπίστηκε τον πρόεδρο κατά την πρώτη διαδικασία καθαίρεσης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του.

Η Μπόντι χειρίζεται ευαίσθητα αρχεία, όπως τα έγγραφα της υπόθεσης Επστιν, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για ισχυρούς συμμάχους του Τραμπ και πιθανές κατηγορίες.

Δηλώνει δημόσια, ότι κατέχει κρίσιμα στοιχεία, ενισχύοντας την επιρροή της στον έλεγχο της δημόσιας συζήτησης γύρω από το σκάνδαλο. Δέχθηκε δε ισχυρότατες επικρίσεις ότι κράτησε αποστάσεις από την πιο κραυγαλέα υπόθεση σεξουαλικής διακίνησης στερώντας από τα θύματα του Επστιν «την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις και να ζητήσουν λογοδοσία από τους θύτες τους» και συμβάλλοντας σε αυτό που περιγράφεται ως κυβερνητική «συγκάλυψη» της υπόθεσης.

Παράλληλα, απομακρύνοντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπαλλήλους που θεωρούνται επικριτικοί προς τον Τραμπ και δημιουργώντας ειδικές ομάδες για να εξετάζουν έρευνες ή να προωθούν το αφήγημα που ευνοεί τον πρόεδρο, ασκεί έναν επιπλέον έλεγχο.

Οπως επισημαίνουν αναλυτές, η στρατηγική της Μπόντι συνδυάζει προσωπική αφοσίωση, διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και παρέμβαση σε κρίσιμες διαδικασίες. Μέσω αυτών των ενεργειών, προστατεύει την εικόνα του Τραμπ, περιορίζει την κριτική και ενισχύει τον έλεγχο του προέδρου πάνω σε πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, διαδικασίες που την καθιστούν από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του στην κυβέρνηση.

4. ΣΙΝΤΝΕΪ ΣΟΥΙΝΙ – Με άρωμα νεολαίας

Αυτό που δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει το δικό του στυλ ηγεσίας και συχνά δείχνει να επικεντρώνεται σε θέματα δευτερεύοντα πέραν των πολιτικών του πρωτοβουλιών. Από την αλλαγή ονόματος αθλητικών ομάδων έως την ανάμειξη σε εταιρικές συμφωνίες με την ίδια ευκολία που προωθεί ειρηνευτικές διαδικασίες, ο Τραμπ ενεργεί συχνά παρορμητικά με βάση μια δική του αντίληψη για τα κοινά χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες δηλώσεις για να περάσει το μήνυμά του.

Πρόσφατα η Σίντεϊ (Σίντι) Σουίνι, νεαρή ηθοποιός με εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές, βρέθηκε στο επίκεντρο θύελλας αντιδράσεων στο Διαδίκτυο λόγω της συμμετοχής της σε διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας που θεωρήθηκε ότι περνούσε ένα ρατσιστικό μήνυμα λόγω υπαινιγμών για γενετική ανωτερότητα. Οταν ο πρόεδρος Τραμπ πληροφορήθηκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, ότι η Σουίνι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, δεν δίστασε να τη στηρίξει δημόσια, χαρακτηρίζοντας τη διαφήμιση «φανταστική» και επαινώντας την πολιτική της ταυτότητα.

Η κίνησή του ερμηνεύθηκε ως απόδειξη,ότι ο Τραμπ δείχνει πως επιλέγει θέματα που τον προβάλλουν και ενισχύουν το πολιτικό του μήνυμα. Εμμέσως, η Σουίνι ασκεί επιρροή στον πρόεδρο επειδή η δημόσια αναγνώριση της καμπάνιας και η σύνδεσή της με το συντηρητικό κοινό λειτουργούν ως μοχλός για την προβολή και την πολιτική επικοινωνία του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας την προσέγγισή του που βασίζεται στην εικόνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πολιτικό branding.

«Η παλίρροια έχει αλλάξει. Το να είσαι ΑΓΝΩΣΤΟΣ είναι για τους χαμένους, το να είσαι Ρεπουμπλικανός είναι αυτό που θέλεις να είσαι», ανήρτησε ο πρόεδρος, επιδιώκοντας να απευθυνθεί σε ένα κοινό, στο οποίο παραδοσιακά δεν έχει πρόσβαση.