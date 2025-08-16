Παράλληλα με τη μάχη που έδινε ο κρατικός μηχανισμός με τα ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα και ενώ οι φωτιές που κύκλωναν την πόλη της Πάτρας έκαιγαν ακόμη, σε μάχη για το 112 επιδόθηκαν η κυβέρνηση και ο δήμαρχος της Πάτρας Κωνσταντίνος Πελετίδης. Ολα ξεκίνησαν με δήλωση του δημάρχου Πατρέων ο οποίος, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολύ περισσότερα από την εκπομπή ενός σήματος μέσω 112 και πως όσοι έμειναν πίσω και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση έσωσαν τις περιουσίες τους, αποδίδοντας τα εύσημα στη συμμετοχή του κόσμου που με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα. Λίγες ώρες μετά, η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξη των πυρκαγιών κατακεραύνωσε τον διαμαρτυρόμενο Πελετίδη χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του εγκληματικές. «Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περοστάσεων σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπογραμμίζοντας πως άκουσε τον δήμαρχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι το οποίο ο ίδιος, όπως ξεκαθάρισε, θεωρεί εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

«Εχουμε ζήσει το Μάτι»

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Εχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει ζωές», επεσήμανε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, χωρίς, ωστόσο, να βρει ευήκοα ώτα στον δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος επανήλθε απαντώντας πως επικίνδυνη είναι η τακτική της κυβέρνησης, «το “τρέξτε να φύγετε” σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βιος τους να χάνεται». Ο Πελετίδης χαρακτήρισε ντροπή το να κάνει δηλώσεις ο υπουργός ενώ οι εστίες της Πάτρας ακόμα «καπνίζουν» και ξεκαθάρισε πως δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112, τονίζοντας, παράλληλα, πως «η ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο δήμαρχος».

Δεκαπενταύγουστος και αρχηγοί

Τον τόπο καταγωγής του, τα Χανιά, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο και να στείλει στους πολίτες το μήνυμά του που είχε… κάτι από τις φωτιές, αφού έκανε ειδική αναφορά σε όσους εργάζονται για την ασφάλειά μας. «Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μία ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση», τόνισε μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η μέρα δεν ενδείκνυται για πολιτικές δηλώσεις. Από το μετερίζι της αντιπολίτευσης τώρα, μαθαίνω πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος πέρασε τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου στη Φολέγανδρο, τον τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Οι ευχές της Κίμπερλι

Η κατάνυξη του ελληνικού Δεκαπενταύγουστου φαίνεται πως έχει επηρεάσει φέτος την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εν αναμονή της άφιξής της στην Αθήνα το φθινόπωρο. Δεν πέρασαν ούτε δύο 24ωρα που σας έγραφα για τα δύο στόρι με άρωμα Ελλάδας που έκανε, συνδυάζοντας επιστήμη και θρησκεία (το ένα αφορούσε επιστημονικό συμπέρασμα πως το ελληνικό καλοκαίρι σού προσθέτει 10 χρόνια ζωής και το άλλο μια εικόνα της Παναγίας) και η ίδια επανήλθε με ανάρτηση αυτήν τη φορά, ακόμα πιο στοχευμένη στο ελληνικό συναίσθημα του Δεκαπενταύγουστου, μέσω της οποίας ευχήθηκε στους Ελληνες για τη μεγάλη γιορτή. Και σε αυτό το στόρι, «πρωταγωνίστρια» ήταν μια εικόνα της Παναγίας – της Βρεφοκρατούσας – ενώ η δημοσίευση είχε μουσική υπόκρουση έναν ύμνο με ερμηνευτή τον Πέτρο Γαϊτάνο.

Εκκληση Βαρθολομαίου ενόψει Αλάσκας

Από τη γενέτειρά του την Ιμβρο και ενώπιον των πιστών στον εσπερινό της γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε έκκληση για ειρήνη ενόψει της ιστορικής συνόδου στην Αλάσκα και το ραντεβού Πούτιν – Τραμπ για την Ουκρανία. «Δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε», σημείωσε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως «στον κόσμο αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο όπως τον έπλασε ο Θεός, υπάρχει χώρος για όλους». Επόμενοι σταθμοί του Οικουμενικού Πατριάρχη, μετά την Ιμβρο, διαβάζω πως είναι η Σουηδία και η Ιταλία όπου θα βρεθεί από τις 21 έως τις 27 Αυγούστου προς εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Οι λογαριασμοί του Πατριαρχείου «πάγωσαν»

Στα ραντάρ του ΥΠΕΞ έχει μπει μία ακόμη υπόθεση, η οποία αφορά το «πάγωμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων από τη δημοτική Αρχή της Ιερουσαλήμ. Συγκεκριμένα, διαβάζω, σύμφωνα με αναφορές συνεργατών του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, στις οποίες γίνεται αναφορά από τους «Times of Israel», πως «την Τετάρτη 6 Αυγούστου ο δήμος της Ιερουσαλήμ αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων». Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του Πατριάρχη, κατά την άποψή τους, η αιτία της εν λόγω απόφασης σχετίζεται με το ζήτημα της Αρνόνα, του ισραηλινού φόρου ακίνητης περιουσίας. Πληροφορίες από χριστιανικές οργανώσεις κάνουν λόγο για αδυναμία πληρωμής μισθών του κλήρου, των δασκάλων και του προσωπικού από πλευράς Πατριαρχείου, την ώρα που το ζήτημα που έχει ανακύψει δείχνει να εντάσσεται σε μια χρόνια διαμάχη μεταξύ του Δήμου της Ιερουσαλήμ και αρκετών εκκλησιών που κατέχουν ακίνητη περιουσία στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται πάντως για το τρίτο «κρούσμα» με θρησκευτικό υπόβαθρο – μετά τη Μονή Σινά και την Ιεριχώ – που το ελληνικό ΥΠΕΞ καλείται να διαχειριστεί, εν είδει κρίσης.