Σε αναστολή της διαπίστευσης του φορέα TERRA CERT για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων για έξι μήνες και στη διενέργεια νέας αξιολόγησης στη συνέχεια προχώρησε το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Η αναστολή έρχεται σε συνέχεια των ελέγχων που έχει ξεκινήσει το υπουργείο το τελευταίο διάστημα.

Κατά την 521η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του φορέα TERRA CERT ΑΕ, δ.τ. TERRA CERT, αναφορικά με ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί και βάσει των οποίων προκύπτει μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης, σε συνέχεια διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης του ΕΣΥΔ που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2025.

Ο φορέας υπέβαλε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, καθώς και σχετικό υπόμνημα συνοδευόμενο από επιπλέον προς εξέταση στοιχεία. Η συνεδρίαση διεξήχθη και πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του φορέα, ωστόσο η απόφαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου καθορίστηκε σε νέα συνεδρίαση, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλε ο φορέας. Η νέα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο επικεφαλής αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του ΕΣΥΔ, καθώς και τις απόψεις και τα έγγραφα που προσκόμισε ο φορέας πιστοποίησης TERRA CERT ΑΕ, δ.τ. TERRA CERT, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αρ. πιστοποιητικού 1332-1 (Β3/3), για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης.