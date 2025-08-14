«Μαζέψτε τη Βούλτεψη από τα κανάλια και τον Γεωργιάδη από τα σόσιαλ. Να τσακιστούνε και να έρθουν εδώ για να δίνουν νερά στους πυροσβέστες και στους εθελοντές. Να τσακιστεί και να έρθει η Βούλτεψη να δει τους εθελοντές και να αφήσει τα κανάλια. Υ.Γ. Φωτήλα, έλα να δούμε μαζί τα 16 αεροπλάνα στην Πάτρα. Ελα όμως…». Το ποστ ανήκει στη Σία Αναγνωστοπούλου. Η νεοαριστερή βουλευτής Αχαΐας ήταν «επί τόπου» και παρέδιδε μαθήματα αντιπολίτευσης εν μέσω φυσικών καταστροφών στους υπόλοιπους του ευρύτερου χώρου της.

Εθελοντές

Κάθε καλοκαίρι ακούμε διάφορες ιδέες από το πολιτικό σύστημα για το πώς δεν θα καούμε του χρόνου. Φέτος, η Σοφία Βούλτεψη κατέθεσε τη δική της στα τηλεοπτικά πρακτικά, λέγοντας «η Ελλάδα δεν υστερεί σε νόμους. Εχουν γίνει προσπάθειες από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό που λείπει είναι οι εθελοντές». Πάντως, εφόσον για μια ακόμη φορά επικαλείται – έστω κι έμμεσα – την ατομική ευθύνη, να επισημάνω ότι στο κράτος που ονειρεύεται η θέση της είναι άχρηστη. Αν πρέπει να τα κάνουν όλα οι πολίτες, δεν χρειάζονται ούτε εκπροσώπους του έθνους.

Μάζεμα

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναρωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός θα «μαζέψει επιτέλους» τη Βούλτεψη επειδή βγαίνει στα κανάλια κι εξοργίζει πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Παρότι είναι μια απορία που θα μπορούσε να διατυπωθεί 4 από τις 5 φορές που βγαίνει στο γυαλί η εν λόγω γαλάζια, ένας συριζαίος – κάποιος με εμπειρία στην κομματική κακοφωνία, δηλαδή – θα έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση. Θα έπρεπε να ξέρει ότι το μάζεμα ενός loose cannon δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Αδιαλλαξία

O Αλεξέι Φαντέγιεφ είναι εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. Αυτός ενημέρωσε το παγκόσμιο κοινό πως η Μόσχα θεωρεί τις «διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες». Κι εξήγησε ότι αντικειμενική προϋπόθεση για «την επίλυση της ουκρανικής κρίσης» είναι «η επιστροφή της Ουκρανίας στις ρίζες της κρατικής της υπόστασης». Σε ελεύθερη απόδοση από τη γλώσσα του Κρεμλίνου: ο Πούτιν πάει στην Αλάσκα για να επιβραβεύσει ο Τραμπ την αδιαλλαξία του.