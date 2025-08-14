Η Κίνα δημιουργεί τα μεγαλύτερα ναυπηγεία στον κόσμο, με τη συγχώνευση δύο κρατικών οντοτήτων. Πρόκειται για ντιλ με αξία που υπολογίζεται σε 16 δισ. δολάρια. Η νέα μεγάλη εταιρεία θα ονομάζεται China State Shipbuilding ή CCSC, ενώ το μερίδιο της νέας οντότητας σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 17%, σύμφωνα με τη “Wall Street Journal”.

Πρόκειται για αύξηση του ανταγωνισμού απέναντι στα ναυπηγεία των ΗΠΑ και άλλων χωρών ιδιαίτερα από την Ασία, καθώς αυξάνονται σημαντικά τα στοιχήματα από κυβερνήσεις για να προστατέψουν τους κλάδους τους.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης η China State Shipbuilding αναμένεται αυτή την εβδομάδα να απορροφήσει την China Shipbuilding Industry. Η νέα εταιρεία θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, αφού οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές έχουν ήδη εγκρίνει τη συμφωνία.

Η κύρια δραστηριότητα της CSSC είναι εμπορική, αλλά η εταιρεία αποτελεί επίσης σημαντικό εργολάβο για το πολεμικό ναυτικό της Κίνας. Η εταιρεία που απορροφά είναι αυτή που σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο εγχώριο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το “Shandong“. Ο νέος όμιλος ανακοίνωσε ότι η συγχώνευση θα του επιτρέψει να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του ναυτικού για προηγμένο εξοπλισμό.

Μαζί οι δύο εταιρείες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 17% της παγκόσμιας αγοράς νέων παραγγελιών πλοίων πέρυσι, βάσει στοιχείων από την Clarksons Research που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα. Το συνδυασμένο βιβλίο παραγγελιών της συγχωνευμένης εταιρείας θα ανέρχεται σε περισσότερα από 530 πλοία και σε 54 εκατομμύρια τόνους, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με ετήσια έσοδα περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει των τελευταίων ετήσιων εκθέσεων που έχουν παρουσιαστεί.

Η συγχωνευμένη εταιρεία ελπίζει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέγεθός της για να μειώσει το κόστος και να μπορέσει να ξεπεράσει την αναταραχή στον κλάδο που προκλήθηκε από τις επιθετικές κινήσεις του Τραμπ στο εμπόριο και τη γεωπολιτική.

Οι δύο κινεζικές εταιρείες ήταν αρχικά μία και διαχωρίστηκαν το 1999, όταν η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει τον ανταγωνισμό. Σήμερα όμως το Πεκίνο επιδιώκει να ενοποιήσει κρατικές εταιρείες σε ευαίσθητους κλάδους, ιδίως σε εκείνους που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις.

Το Πεκίνο έχει θέσει ως στόχο να κυριαρχήσει στον κλάδο της ναυπήγησης και πλέον οι κινεζικές εταιρείες δραστηριοποιούνται έντονα σε περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς. Τα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα αντιπροσώπευαν περίπου το 55% της παγκόσμιας χωρητικότητας πέρυσι, σε σύγκριση με 0,05% για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που επικαλείται η “Wall Street Journal”. Σήμερα η Κίνα μπορεί να κατασκευάζει πολύ περισσότερα πλοία από όσα μπορούν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Το Yangzijiang Shipbuilding, το μεγαλύτερο μη κρατικό ναυπηγείο της Κίνας, έλαβε παραγγελίες για 14 πλοία αξίας 540 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Και άλλες προκλήσεις

Υπάρχουν όμως και μεγάλες προκλήσεις για το Πεκίνο. Η προοπτική καταβολής λιμενικών τελών από τις ΗΠΑ σε πλοία κινεζικής κατασκευής έχει ωθήσει πλοιοκτήτες να στραφούν σε ναυπηγεία εκτός Κίνας, αναφέρεται σχετικά. Επιπλέον, οι δασμοί του Τραμπ και η στροφή πολλών χωρών στην προστασία εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού έχουν αυξήσει το φάσμα του κατακερματισμού στο παγκόσμιο εμπόριο, απαιτώντας ίσως λιγότερα πλοία για τη μεταφορά αγαθών, εκτιμά η αμερικανική εφημερίδα.

Από την πλευρά τους οι αμερικανικές εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος έπειτα από δεκαετίες μεγάλων αλλαγών στον ναυτιλιακό κλάδο. Ταυτόχρονα, τα φιλόδοξα σχέδια του προέδρου Τραμπ για την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια. Βραχυπρόθεσμα, η απειλή του Τραμπ να επιβάλει υψηλότερα τέλη στα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα δίνει σε ανταγωνιστές του Πεκίνου, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, περιθώριο για να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς, εκτιμάται.