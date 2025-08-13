Αναρτήσεις (χορηγούμενες μάλιστα) στα κοινωνικά δίκτυα εκμεταλλεύονται το όνομα και την επιρροή διάσημων προσώπων για να μας δελεάσουν ώστε να κάνουμε το πολυπόθητο κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνουν και από εκεί να… χάσουμε τα χρήματά μας ή τα προσωπικά μας δεδομένα. Πρόκειται, για μια παλιά διεθνή μέθοδο που έχει ξαναφουντώσει – και στη χώρα μας. Και σε αυτό βοηθάει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη που έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει εικόνες ή να βάλει στο στόμα μας φράσεις που… ποτέ δεν έχουμε πει.

Πρόσφατα, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη προειδοποιούσε «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Κάποιοι απατεωνίσκοι έχουν φτιάξει ψεύτικο λογαριασμό με το όνομά μου και πωλούν διάφορα! Παρακαλώ κάντε καταγγελία!». Ωφελούμενοι της ανάρτησης- απάτης στην οποία αναφερόταν η κ. Τσόκλη, για κάποιο λόγο, είναι οι άνω των 50 (προφανώς αυτό είναι το κοινό που ενδιαφέρει όποιον κρύβεται πίσω από την απάτη), οι οποίοι απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο θα μπορούσαν να αποκτήσουν από μεγάλο πολυκατάστημα ηλεκτρικών ειδών συγκεκριμένο κομπιούτερ σε τιμή κόστους γιατί τάχα…. «αδειάζουν το παλιό τους απόθεμα για να κάνουν χώρο για καινούργια ηλεκτρονικά είδη, και αυτός είναι ο τρόπος τους να κακομαθαίνουν το πλήθος των άνω των 50 ετών».

Το… φοβερό μυστικό φέρεται να το αποκάλυψε η κόρη της δημοσιογράφου που εργάζεται στην αποθήκη. Ολο αυτό θα μπορούσε να είναι μια κωμική ιστορία που δύσκολα γίνεται πιστευτή αλλά δεν είναι. Παρά τις αναφορές, μάλιστα, η ψεύτικη ανάρτηση και ο ψεύτικος λογαριασμός υπάρχουν ακόμα. Την ίδια περίοδο, η εικόνα του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου εμφανίστηκε σε (χορηγούμενες) αναρτήσεις στο Facebook και το Instagram. Ηταν φωτογραφισμένος με μια μονωτική ταινία στο στόμα, φιμωμένος, έτοιμος να αποκαλύψει τη μεγάλη αλήθεια, αυτή που ήθελε να πει στο ρεπορτάζ του το οποίο, όμως, απαγορεύτηκε – δήθεν. Στην πραγματικότητα, όπως ενημέρωσε ο ίδιος την 1η Αυγούστου στην προσωπική του σελίδα, στο Facebook: «Κάποια άγνωστη

σε μένα κυρία έκανε μια πληρωμένη ανάρτηση σύμφωνα με την οποία έχω δώσει συνέντευξη όπου «αποκαλύπτω» ότι μου έκοψαν μια εκπομπή με την οποία συμβούλευα τον κόσμο πώς θα σωθεί οικονομικά επενδύοντας σε κάποιο προϊόν. Πρόκειται για ολωσδιόλου κατασκευασμένη ιστορία που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα». Δυστυχώς, παρά τις αναφορές στο Meta, δεν έληξε εδώ η ιστορία. Οπως προκύπτει από νεότερη (πριν από 5 μέρες) ανάρτηση του δημοσιογράφου έγινε αναφορά, αποσύρθηκε η συγκεκριμένη διαφήμιση, εμφανίστηκε άλλη με το ίδιο περιεχόμενο, έγινε πάλι αναφορά, «ξανακατέβηκε» και η νέα για να ανέβει μια καινούργια κ.λπ. κ.λπ.

Διεθνές φαινόμενο

Το celebrity endorsement scam (όπως λέγεται η απάτη που είναι βασισμένη σε ψεύτικα προφίλ διασήμων με σκοπό την απόκτηση κέρδους) είναι ευρύτατα διαδεδομένη και, φυσικά,

πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο. Θύμα του υπήρξε και ο Τζόνι Ντεπ που στις αρχές του χρόνου προειδοποιούσε με ανάρτηση στο Instagram τους θαυμαστές του ότι επιτήδειοι τον υποδύονται στο Διαδίκτυο και ζητούν χρήματα. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί στο παρελθόν και με τον Μπραντ Πιτ – συνελήφθησαν μάλιστα 5 άτομα στην Ισπανία που υποδυόμενα τον διάσημο ηθοποιό στο Διαδίκτυο κατάφεραν να αποσπάσουν 325.000 ευρώ από δύο γυναίκες. Επίσης, κι ο Τομ Χανκς έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, όπως κατήγγειλε βλέποντας τον εαυτό του να «διαφημίζει» θαυματουργές θεραπείες. Και αυτές είναι μόνο τρεις από τις πολλές περιπτώσεις. Στις αρχές Μαρτίου μάλιστα η εφημερίδα “Guardian” είχε κάνει μια αποκάλυψη σχετική με ένα οργανωμένο δίκτυο που είχε εξαπατήσει χιλιάδες άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον Καναδά και είχε προσπορίσει κέρδος 35 εκατομμυρίων δολαρίων με ψεύτικες διαφημίσεις διασημοτήτων που προωθούσαν ψεύτικα κρυπτονομίσματα.