Ακόμη και σήμερα, την εποχή των smartphones, όπου η εικόνα κυριαρχεί και η πληροφορία τρέχει αστραπιαία, οι πιο εμβληματικές paparazzi φωτογραφίες συνεχίζουν να γοητεύουν. Ιδού μερικές λήψεις, που έχουν γράψει ιστορία, και απαθανατίζουν διασημότητες, βασιλικές οικογένειες και σύγχρονους VIP, ξυπνώντας τη νοσταλγία των περιοδικών που ξεφυλλίζαμε κάτω από την ομπρέλα στην παραλία, με σελίδες βρεγμένες από αλάτι και καρπούζι. Το διαχρονικό παιχνίδι του κουτσομπολιού τροφοδοτείται από εικόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Αυτές οι φωτογραφίες άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη διασημότητα: κάποιες ήταν επιμελώς σκηνοθετημένες για να δείχνουν αυθόρμητες – όπως δίδαξε η Μπριζίτ Μπαρντό – ενώ άλλες αποκάλυψαν μυστικά διαλύοντας γάμους ενώ κάποιες άλλες επηρέασαν νόμους και κοινωνικές αντιλήψεις. Οπως και να έχει το βέβαιο είναι ότι στο τέλος, η γοητεία του απρόβλεπτου και του αποκαλυπτικού θα συνεχίζει να μας αιχμαλωτίζει.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρτον, η αποκάλυψη ενός έρωτα

Ιούνιος 1962: Αυτή η φωτογραφία στα νερά της Ισκια αποκαλύπτει τη μυστική σχέση της Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Οι φήμες είχαν ήδη ξεκινήσει από τα πλατό της ταινίας «Κλεοπάτρα» και είχαν εξαπλωθεί σε όλη τη Ρώμη. Κανείς όμως δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες των φωτογράφων να αιχμαλωτίσουν τον έρωτά τους. Καμία εικόνα δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας – μέχρι εκείνη τη μέρα που ο διάσημος φωτορεπόρτερ Μαρτσέλο Τζεπέτι, γνωστός για τις εμβληματικές του λήψεις, ανάμεσά τους και τα γεγονότα του 1977 στη Ρώμη, κατάφερε να απαθανατίσει το ζευγάρι. Οταν ο Μπάρτον πληροφορήθηκε τη λήψη, προσπάθησε να αγοράσει τη σιωπή του Τζεπέτι, ο οποίος όμως, μαζί με τους διευθυντές ξένων μέσων, αρνήθηκε, υπερασπιζόμενος τη δημοσιογραφική αξία της εικόνας. Οι φωτογραφίες αυτές, αποτέλεσμα πολλών καταδιώξεων και αποκλειστικών στιγμών στη Via Veneto, θεωρήθηκαν για καιρό το πιο ακριβό gossip στοιχείο στην ιστορία της διεθνούς σόου μπιζ, με εκτιμώμενη σημερινή αξία που φτάνει τα 370.000 ευρώ.

Η ανέμελη Τζάκι Ωνάση του Ρον Γκαλέλα

Η μετάβαση από την Τζάκι Κένεντι στην Τζάκι Ωνάση, λένε οι καλά γνωρίζοντες την ιστορία του διεθνούς τζετ σετ, έχει σε μεγάλο βαθμό την υπογραφή του διάσημου αμερικανού παπαράτσι Ρον Γκαλέλα, ο οποίος την ακολουθούσε επί χρόνια σε κάθε της βήμα, τόσο επίμονα που του επιβλήθηκε ακόμα και δικαστική απόφαση να μην πλησιάζει πέρα από μια ορισμένη απόσταση. Παρ’ όλα αυτά, ο Γκαλέλα είναι αυτός που χάρισε στην ιστορία την πιο αυθεντική και γεμάτη συναίσθημα φωτογραφία της: την περίφημη «Τζάκι με τα μαλλιά στον άνεμο», τραβηγμένη στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος συνήθιζε να την αποκαλεί «η Μόνα Λίζα μου».

Η Μπριζίτ Μπαρντό και οι έρωτές της στην Κυανή Ακτή

Καμία γυναίκα δεν ταυτίστηκε τόσο με το πνεύμα της Κυανής Ακτής ούτε αξιοποίησε με τόση μαεστρία τη δίψα του κοινού για κουτσομπολιό όσο η αξεπέραστη Μπριζίτ Μπαρντό, από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και έπειτα. Ευφυής και δημιουργική απέναντι στα φλας, ήξερε πότε να προκαλεί και πότε να αφοπλίζει τους φωτογράφους. Χωρίς να το επιδιώξει, δημιούργησε την καλοκαιρινή πιπεράτη αισθητική – με σορτσάκια Vichy, εμφανίσεις στο πλευρό διαφόρων ερώτων (ανάμεσά τους ο Τζίτζι Ρίτσι) και πόζες που έμελλε να αποκτήσουν εμβληματική, σχεδόν μυθική αξία.

Ο Μάικλ Τζάκσον και το παιδί του στο παράθυρο

Το 2002, στο Βερολίνο, ο Μάικλ Τζάκσον προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές του όταν έδειξε τον γιο του, Πρινς Τζάκσον ΙΙ (γνωστό σήμερα ως Μπλάνκετ), από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου του ξενοδοχείου. Ο τρόπος που κρατούσε το παιδί έξω από το παράθυρο, ήταν επικίνδυνος και θα μπορούσε να του είχε πέσει. Το πρόσωπο του παιδιού ήταν καλυμμένο με ένα μαντίλι για να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του, αλλά η απερίσκεπτη κίνηση προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να ξεσπάσει έντονη αντίδραση. Οι φωτογραφίες που έδειχναν το παιδί να κινείται νευρικά και τον Μάικλ Τζάκσον να δυσκολεύεται να το κρατήσει έγιναν γρήγορα γνωστές και προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις. Ο ίδιος ο τραγουδιστής δήλωσε αμέσως: «Με παρέσυρε ο ενθουσιασμός της στιγμής. Ποτέ δεν θα έβαζα σκόπιμα τη ζωή των παιδιών μου σε κίνδυνο». Τα χρόνια που ακολούθησαν, η συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε αντικείμενο συζητήσεων και θεωριών συνωμοσίας. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το παιδί που κρεμόταν από το παράθυρο δεν ήταν ο πραγματικός του γιος, αλλά ένα παιδί που είχε «δανειστεί», αφού ο Τζάκσον φρόντιζε πολύ να κρατάει τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά αλήθεια τώρα αυτή η εκδοχή τον απαλλάσσει από κάτι;

Ο πρίγκιπας Χάρι με τη σβάστικα

Ηταν το πιο λαμπερό party boy της δεκαετίας του 2000 και αυτός φρόντιζε να «υπερασπίζει» τον τίτλο του προκαλώντας το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Εξέχουσα θέση σε αυτή την όχι και τόσο τιμητική λίστα έχει μια φωτογραφία του 2005, που τον απαθανατίζει να συμμετέχει σε ένα πάρτι φορώντας τη σβάστικα των SS. Η ενδυματολογική επιλογή προκάλεσε την οργή της βασιλικής οικογένειας η οποία έσπευσε να την καταδικάσει. Η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων ανάγκασε τον Χάρι να εκδώσει μια δημόσια συγγνώμη. Ωστόσο, χρόνια αργότερα, ο ίδιος επανήλθε, κατηγορώντας τον αδερφό του, Ουίλιαμ, και την τότε αρραβωνιαστικιά του, Κέιτ Μίντλετον, πως τον πίεσαν να φορέσει αυτή τη στολή, προσθέτοντας έτσι μια νέα πτυχή στην ήδη περίπλοκη οικογενειακή διαμάχη που κρατάει χρόνια.

Το τελευταίο καλοκαίρι της Νταϊάνα

Ποιος θα φανταζόταν ότι αυτή η φωτογραφία που έπαιζε σε όλο τον Τύπο της εποχής θα ήταν η τελευταία φωτό για την πριγκίπισσα Νταϊάνα που θα την απαθανάτιζε ξέγνοιαστη και ευτυχισμένη; Κάθε κλικ που είχε πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας προκαλούσαν φρενίτιδα. Αυτή εδώ όμως είναι από τις πιο όμορφες και γεμάτες νοσταλγία λήψεις της πρώην πριγκίπισσας της Ουαλίας στον καταπέλτη του γιοτ του Ντόντι Αλ Φαγιέντ, φορώντας ένα γαλάζιο ολόσωμο μαγιό που αναδείκνυε το σώμα της μπροστά στο σκοτεινό φόντο της θάλασσας. Το όνομα του φωτογράφου παραμένει άγνωστο, ωστόσο οι εικόνες αυτές έχουν γίνει σύμβολο της βαθιάς μοναξιάς της Νταϊάνα και μιας προσωπικής ανάτασης που η «πριγκίπισσα του λαού» δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στις 24 Αυγούστου 1997. Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, ύστερα από την τρελή καταδίωξη των παπαράτσι στους δρόμους του Παρισιού. Η Νταϊάνα είχε φύγει.