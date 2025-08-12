Την υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Υδωρ 2.0.», ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 220.500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται με συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κονδυλίων ύψους 51 εκατ. ευρώ και θα εκτελεστεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 56.000 στρεμμάτων στην πεδιάδα της Ξάνθης.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ και το μεγαλύτερο του προγράμματος «Υδωρ 2.0» που υπογράφηκε και περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα.

Οπως ανακοινώθηκε, η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι 25 έτη, περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του έργου. Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά την υλοποίηση των εξής υποδομών: των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής), που περιλαμβάνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις έργων υδροληψίας Τοξοτών, επισκευή της επένδυσης της υφιστάμενης ανατολικής προσαγωγού διώρυγας από την κεφαλή της (κατάντη των έργων υδροληψίας Τοξοτών), νέα διώρυγα μεταφοράς τραπεζοειδούς διατομής, μεταβλητής παροχής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τεχνικών έργων λειτουργίας της, καθώς και δύο αντλιοστάσια και δύο αναρρυθμιστικές δεξαμενές.

Επίσης, θα υλοποιηθούν έργα μεταφοράς και διανομής νερού της περιοχής Α2 της ανατολικής πεδιάδας της Ξάνθης στις πέντε αγροτικές εκτάσεις Μυρωδάτου – Αβδήρων – Βελόνης – Μάνδρας – Πεζούλας, όπου περιλαμβάνονται: οι κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς και διανομής νερού, πέντε αντλιοστάσια και επτά αναρρυθμιστικές δεξαμενές καθώς και τα δίκτυα άρδευσης Μυρωδάτου – Αβδήρων – Βελόνης – Μάνδρας – Πεζούλας. Η σύμβαση περιλαμβάνει ακόμα και την εγκατάσταση έξυπνων αρδευτικών συστημάτων (συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών κ.λπ.).

Τα κύρια έργα

Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά την υλοποίηση των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής) και θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Οπως ανακοινώθηκε από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με όλες τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τη Μονάδα ΣΔΙΤ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος είναι η επίτευξη της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.