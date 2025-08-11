Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδινε συνέντευξη Τύπου με «εξηγήσεις» για την επιλογή της απόφασης για πλήρη κατάληψη της Γάζας, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βρετανίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν από την Εκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκαζαν την απόφαση τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιό του ως την «ταχύτερη» οδό προς το τέλος του πολέμου, απόφαση που έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αραβικά κράτη, διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για έναν νέο κύκλο αίματος, λιμού και καταστροφής, ενώ ακόμα και εντός του ισραηλινού πολιτικού φάσματος υψώνονται φωνές που μιλούν για στρατηγικό λάθος και «νέο Βιετνάμ». Στους δρόμους, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ η σκιά της 7ης Οκτωβρίου συνεχίζει να βαραίνει κάθε πολιτική απόφαση. Ανάμεσα σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, στρατιωτικές επιχειρήσεις και μια ανθρωπιστική κρίση που βαθαίνει, η διεθνής κοινότητα καλείται να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα: Ποιος είναι ο δρόμος προς την ειρήνη;

Ο Νετανιάχου εν μέσω αυξημένων πιέσεων που δέχεται θέλησε να παρουσιάσει το σχέδιό του, επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να καταλάβει τη Γάζα αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς, τονίζοντας ότι δεδομένης της άρνησης της οργάνωσης να παραδώσει τα όπλα δεν έχει άλλη επιλογή παρά «να ολοκληρώσει τη δουλειά» και να τη νικήσει. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για το σχέδιο το οποίο κατά δήλωσή του αναμένει να ολοκληρώσει «αρκετά γρήγορα». Ουσιαστικά, όπως είπε, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει. Παρέθεσε επίσης πέντε όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για να τελειώσει τον πόλεμο στη Γάζα και αυτοί είναι: εξάλειψη της Χαμάς, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, έλεγχος ασφαλείας της περιοχής από το Ισραήλ και σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γάζας. Ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος θα τελειώσει αν η Χαμάς παραδώσει τα όπλα και απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους. «Κάποιοι επιλέγουν να ξεχάσουν την 7η Οκτωβρίου, εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου.

Προφανώς δεν ήταν σύμπτωση ότι την ίδια ώρα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι πέντε ευρωπαϊκών χωρών καλούσαν το Ισραήλ να αναστρέψει την απόφασή του επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφεραν, κινδυνεύει να αυξήσει τον πόνο των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων, και να εντείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Επισημάνθηκε επίσης η δραματική κατάσταση των παιδιών που πεθαίνουν από ασιτία και των πολιτών που ρισκάρουν τη ζωή τους για να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα.

Στη δήλωσή τους τονίζεται επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας και απευθύνεται έκκληση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.

«Γινόμαστε μάρτυρες ήδη μιας ανθρωπιστικής καταστροφής αδιανόητου μεγέθους στη Γάζα» δήλωσε ο Μίροσλαβ Γέντσα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, κατά την έναρξη της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα τη σύγκρουση αυτή. «Αν τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης του παλαιστινιακού θύλακα εφαρμοστούν, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν μια νέα καταστροφή με νέους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, θανάτους και καταστροφές – καθιστώντας ακόμα πιο αφόρητα τα δεινά του πληθυσμού», τόνισε. Σύμφωνα με το Ασοσιέιτεντ Πρες οι ΗΠΑ υποστήριξαν το δικαίωμα του Ισραήλ να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την ασφάλειά του, ενώ η Ρωσία προειδοποίησε για «απερίσκεπτη εντατικοποίηση των εχθροπραξιών».

Κατέβηκαν στους δρόμους

Ισχυρό μήνυμα με μαζική συμμετοχή επιχείρησαν να στείλουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που κατέβηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την επόμενη μέρα της απόφασης της ισραηλινής κυβέρνησης για ολική κατάληψη. Οι διαδηλωτές είχαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους. Το φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να «ξεκινήσει μια πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».

Στο Λονδίνο, συνελήφθησαν σχεδόν 500 υποστηρικτές της οργάνωσης Palestine Action στη διάρκεια διαδήλωσης του κινήματος αυτού υποστήριξης των Παλαιστινίων, που τέθηκε εκτός νόμου στις αρχές Ιουλίου και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση». Στην πλατεία του βρετανικού κοινοβουλίου, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ, με συνθήματα όπως «Το να δρας εναντίον της γενοκτονίας δεν είναι έγκλημα» ή «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, έχει απαιτήσει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εγκαταλείψει το σχέδιό του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να υιοθετήσει ένα ακόμα σκληρότερο, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε χθες ότι το σχέδιο για την ολική κατάληψη της Γάζας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «νέο Βιετνάμ» για τον στρατό του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, απηύθυναν για πρώτη φορά κοινή έκκληση προς τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραιτηθεί από την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, με 22 μέλη, η Ευρωπαϊκή Ενωση στο σύνολό της και ακόμα 17 χώρες υποστήριξαν μία διακήρυξη που υπεγράφη σε διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία την περασμένη Τρίτη.