Το Al Jazeera ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι πέντε μέλη του δημοσιογραφικού του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός ανταποκριτής του καναλιού Ανάς αλ Σαρίφ, σκοτώθηκαν σε επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Σύμφωνα με το δίκτυο, η επίθεση ήταν «στοχευμένη» και χτύπησε σκηνή που χρησιμοποιούσαν οι δημοσιογράφοι κοντά στο νοσοκομείο Σίφα.

Συνολικά, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο πλήγμα, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς του Al Jazeera συγκαταλέγονται οι δημοσιογράφοι Ανάς αλ Σαρίφ, Μοχάμεντ Κουράικα και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως είχαν θέσει στο στόχαστρο τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον νεαρό «τρομοκράτη που παρίστανε τον δημοσιογράφο». Μέσω ανακοίνωσης στο Telegram, υποστήριξαν ότι ο αλ Σαρίφ ήταν «αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς», υπεύθυνος για την προετοιμασία επιθέσεων ρουκετών κατά Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών στόχων.

Η υπόθεση αλ Σαρίφ και οι κατηγορίες κατά Al Jazeera

Ο 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του δικτύου στην περιοχή, κάλυπτε συστηματικά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Το Μάιο του 2024, οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη μετάδοση του σήματος του καναλιού στη χώρα και έκλεισαν τα γραφεία του. Η απόφαση αυτή ήταν η κορύφωση της πολύχρονης έντασης ανάμεσα στο μέσο του Κατάρ και την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιπαράθεση που οξύνθηκε στα πλαίσια του πολέμου.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα αποδώσει στο Al Jazeera κατηγορίες, παρουσιάζοντας δημοσιογράφους του «ως τρομοκράτες» της Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως ο ένας από τους ανταποκριτές του Αλ Τζαζίρα ήταν «τρομοκράτης»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε την Κυριακή πλήγμα εναντίον ανταποκριτή του Al Jazeera που το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως σκοτώθηκε, του Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφερε μέσω Telegram ότι «διεξήγαγε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» και πρόσθεσε πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Εμπόδια στην ελεύθερη δημοσιογραφία στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διατηρεί περιορισμένες εξουσίες στη Δυτική Όχθη, έχει επίσης απαγορεύσει τη λειτουργία του Al Jazeera στην επικράτειά της για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του 2024, κατηγορώντας το δίκτυο για «υποκίνηση ανταρσίας» και «ανάμειξη» σε παλαιστινιακές υποθέσεις. Το κανάλι χαρακτήρισε την απόφαση περιγραφή προσπάθειας φίμωσης της ελεύθερης ενημέρωσης σχετικά με την «επιδείνωση» της κατάστασης στα παλαιστινιακά εδάφη υπό ισραηλινή κατοχή.

Από την έναρξη του πολέμου, ο διεθνής Τύπος δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε προεπιλεγμένα μέσα που ενσωματώνονται σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και υπόκεινται σε στρατιωτική λογοκρισία.

Ο θάνατος των πέντε εργαζομένων του Al Jazeera σημειώθηκε μόλις μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου πως έχει δοθεί εντολή να επιτραπεί η πρόσβαση σε περισσότερους ξένους δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας, πάντα υπό τον έλεγχο του στρατού. Ο ίδιος τόνισε: «Υπάρχει πρόβλημα να εγγυηθούμε την ασφάλεια, αλλά νομίζω πως μπορεί να γίνει με τρόπο υπεύθυνο και σώφρονα ώστε να προστατευτεί η δική σας ασφάλεια».

Βαρύς ο φόρος αίματος για τους δημοσιογράφους

Οι δημοσιογράφοι που παραμένουν και εργάζονται στη Γάζα πληρώνουν βαρύ τίμημα. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), περίπου 200 άνθρωποι που εργάζονταν στον Τύπο έχουν σκοτωθεί σε διάστημα 20 μηνών, από τους οποίους 45 κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) καταγράφει 187 «επαληθευμένους» θανάτους εργαζομένων στα ΜΜΕ, ενώ το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης Χαμάς κάνει λόγο για πάνω από 230 νεκρούς δημοσιογράφους.

Απώλειες αμάχων και διεθνής κατακραυγή

Στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου. Από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 61.430 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι σήμερα, βάση των στοιχείων του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, αριθμοί που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.