Στον ζωολογικό κήπο του Ααλμποργκ, στη Δανία, αναζητούν εθελοντές. Οχι για να καθαρίσουν τα κλουβιά ή να βοηθήσουν στις ταΐστρες. Ζητούν «ζώα προς δωρεά». Ενα κουνελάκι. Ενα ινδικό χοιρίδιο. Ενα γέρικο άλογο. Κάτι που δεν χρειάζεστε πια. Κάτι που έχετε μεγαλώσει, ταΐσει, φροντίσει και – για να είμαστε ειλικρινείς – αγαπήσει.

Θα παραδοθεί «με σεβασμό». Θα του γίνει ευθανασία – ευγενικά.

Και μετά θα ταΐσει τα αρπακτικά. Και αν η εικόνα σας σοκάρει, μην ανησυχείτε: υπάρχει και φορολογική ελάφρυνση. Ενα παραστατικό για την απώλεια.

Δικαιολογία, η φυσική αλυσίδα. Επιχείρημα η οικολογική διαχείριση. Κεντρικό αφήγημα: Καμία ζωή δεν πάει χαμένη. Ομως εδώ δεν μιλάμε για τη φύση. Μιλάμε για οικόσιτα. Για ζώα που έχουν όνομα, βιβλιάριο υγείας και κουπάκι για νερό με σχεδιάκια της Ντίσνεϊ.

Δεν μιλάμε για έναν αδέσποτο κύκλο ζωής. Μιλάμε για κατοικίδια που τους δώσαμε ρόλο στην καθημερινότητά μας, που έγιναν μέλη της οικογένειάς μας, που έγιναν η οικογένεια που δεν έχουμε.

Εξάλλου για ποιον λόγο το άλογο, όταν γεράσει, να δικαιούται την ησυχία του; Ολη του τη ζωή έτρεχε, εκπαιδευόταν, υπέμενε σέλες και χαλινάρια. Τα λέει υπέροχα η Τζάνις Ράφα στην έκθεσή της στο ΕΜΣΤ. Ηταν χρήσιμο. Γιατί να μην παραμείνει χρήσιμο ως το τέλος; Να μη γίνει βορά στα θηρία;

Τώρα θα μου πείτε πώς να τραφούν κι αυτά τα θηρία. Και τότε κι εγώ θα σας ρωτήσω γιατί πρέπει τα λιοντάρια και οι τίγρεις να ζουν σε ζωολογικό κήπο και μάλιστα σε πολύ διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος από το φυσικό τους περιβάλλον; Κι όσοι κόπτονται για να έχουν διατροφή κοντά σε αυτή που θα είχαν στη φύση ας τα αφήσουν ελεύθερα. Να κυνηγήσουν. Να επιλέξουν. Να ζήσουν. Οχι να σιτίζονται με σκυλάκια, κοτοπουλάκια και ινδικά χοιρίδια κάποτε δώρα παιδικών γενεθλίων.

Αυτό δεν είναι κύκλος. Είναι παρένθεση. Ανατριχιαστικά βολική. Κλινικά αποστειρωμένη. Δεν στάζει αίμα, μόνο γενναίες δόσεις μιας αλλόκοτης φιλοζωίας.

Κι αν ο ζωολογικός κήπος σας λέει σήμερα «δώστε μας το άλογό σας», να ξέρετε πως αύριο ίσως σας ζητήσει το παιδικό σας καναρίνι.

Κι αν δεν το έχετε πια, θα σας ρωτήσει: Μπορείτε τουλάχιστον να προσκομίσετε ταυτότητα ώστε να διαπιστώσουμε ότι δεν ονομάζεστε Δεσποινίς Τζούλια και δεν το έπνιξε ο δικός σας Ζαν;