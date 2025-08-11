Το φεστιβάλ θα υποδεχθεί τον δημοφιλή ράπερ Λεξ (φωτογραφία) ως μέλος της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει τα βραβεία της 4ης διοργάνωσης στην καλύτερη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Ο ίδιος, τρεις ημέρες μετά, στις 30 Αυγούστου θα παρουσιάσει στους θεατές το τραγούδι τίτλων που έγραψε για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ίδια ημέρα την ταινία του Μιλτιάδη Χρηστίδη με θέμα τα γυρίσματα της «Σπασμένης φλέβας».

Παρόντες στην προβολή του making of της ταινίας και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει οι ηθοποιοί Μαρία Κεχαγιόγλου και Γιάννης Αναστασάκης. Οι ίδιοι στις 27 Αυγούστου θα δώσουν masterclass με θέμα «Δουλεύοντας ως ηθοποιός στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη», ενώ στις 29 Αυγούστου το δικό του masterclass θα δώσει και ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, ο οποίος θα παρουσιάσει επιλεγμένες ταινίες του. Το Φεστιβάλ «Κύματα» θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου από 24 έως 31 Αυγούστου.