Αρκετά χρόνια πριν, στο Πόρτο Χέλι, υπήρχε μια εξαιρετικά όμορφη και πολυτελής ιδιόκτητη περιοχή. Στη λευκή βίλα με τους ξενώνες, τους τεράστιους κήπους, την πισίνα, αλλά και την ιδιωτική μαρίνα, περνούσε τα καλοκαίρια του ο Μπλούη Μαυρολέων με την οικογένειά του. Ο Μπλούη ζούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο Λονδίνο (όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί του, εφοπλιστές), όλα όμως τα καλοκαίρια ήταν αφιερωμένα στη γραφική αυτή περιοχή της Πελοποννήσου. Το Πόρτο Χέλι δεν ήταν τότε λαμπερό, αναπτυγμένο, γεμάτο από βίλες επιφανών ελλήνων επιχειρηματιών, ξένων προσωπικοτήτων, ακόμα και βασιλέων όπως οι βασιλείς της Ολλανδίας, που τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, για το μεγάλο χρονικό διάστημα που περνούν στη βίλα τους εκεί. Σιγά σιγά, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Μπλούη Μαυρολέων μετά τον θάνατο του γιου του Κάρλος στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν (ο υιός Μαυρολέων είχε εγκαταλείψει την πλούσια, άνετη ζωή και πολεμούσε στο πλευρό των Μουτζαχεντίν), αποφάσισε να πουλήσει την ιδιόκτητη έκταση στο Πόρτο Χέλι. Κράτησε απλώς και μόνον κάποιες φωτογραφίες με ευτυχισμένες στιγμές, όταν στην ιδιόκτητη περιοχή ερχόταν ο άλλος του γιος Νίκι με τη σύζυγό του, διάσημη ηθοποιό Μπάρμπαρα Καρέρα και πολλοί φίλοι. Την εντυπωσιακή ιδιόκτητη έκταση αγόρασαν δύο πολλοί γνωστοί έλληνες εφοπλιστές. Οι δυο τους μάλιστα τη «χώρισαν» στη μέση, κρατώντας όμως πάντα αυτή τη γοητεία που έχει κάτι από εκείνο το ολόχρυσο «vintage» στοιχείο.

Από τη Χάρλεϊ στους γαλαζοαίματους

Στην περιοχή διατηρούσε μια πολύ κομψή κατοικία (στο Κουνούπι) ο Ντίνος Γουλανδρής, στενός φίλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή και η πρόωρα χαμένη Ηρώ Κόβα. Η Κόβα έφερε τον τίτλο της καλύτερης οικοδέσποινας στην περιοχή. Οικοδέσποινα σε ένα πανέμορφο σπίτι. Ενα από τα ωραιότερα σπίτια στο Πόρτο Χέλι, είναι αναμφισβήτητα αυτό της Φωτεινής Λιβανού, η οποία διακρίνεται για τη ζεστή της φιλοξενία. Η βρετανή star Λιζ Χάρλεϊ φιλοξενείται σε κατοικία ελληνοαυστριακής οικογένειας, η Καρολίν Ασερ (της οικογένειας με τη μοναδική κοπή διαμαντιών), σε άλλο πολυτελές σπίτι φίλων. Τα δημοσιεύματα του ολλανδικού Τύπου και τα ρεπορτάζ της ολλανδικής τηλεόρασης για τους βασιλείς Βίλεμ Αλεξάντερ και Μαξίμα, ότι περνάνε δηλαδή όλο σχεδόν το καλοκαίρι στο Πόρτο Χέλι, με έκανε να γυρίσω τη σκέψη στο παρελθόν (τότε που η περιοχή είχε λίγους επισκέπτες). Το παρόν του Πόρτο Χέλι είναι σίγουρα εκθαμβωτικής πολυτέλειας. Δεν γνωρίζω για το μέλλον, αν και όλα δείχνουν ότι η περιοχή αναπτύσσεται και αποκτά όλο και πιο ισχυρούς διεθνείς φίλους. Οι επικρίσεις των Ολλανδών για τους βασιλείς τους, ίσως είναι λίγο υπερβολικές. Οι ολλανδοί βασιλείς αισθάνονται πανευτυχείς στη γεμάτη πράσινο και γαλάζια νερά περιοχή της Πελοποννήσου. Είναι όλα μακριά από πρωτόκολλα και τυπικότητες. Ο χρόνος θα δείξει αν πλέον οι διακοπές τους στο Πόρτο Χέλι θα διαρκούν οκτώ εβδομάδες…

«ΑΝΑΒΑΣΙΣ» του Νάκη Παναγιωτίδη

Ενας από τους σημαντικότερους σύγχρονους έλληνες εικαστικούς δημιουργούς, με παγκόσμια πορεία και ακτινοβολία, ο Νάκης Παναγιωτίδης, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χίου, που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγίου, στο Τέμενος Χαμιδιέ, την έκθεση-εγκατάσταση με τίτλο «ΑΝΑΒΑΣΙΣ», η οποία θα εγκαινιασθεί στις 31 Αυγούστου (19.00), παρουσία του καλλιτέχνη. Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ιταλικής και της ελβετικής πρεσβείας στην Αθήνα, σε συνεργασία με την γκαλερί Tornabuoni Arte και τα εγκαίνια θα τελέσει ο ιταλός πρεσβευτής Paolo Cuculi. Η «ΑΝΑΒΑΣΙΣ», σε επιμέλεια του δρος Φώτη Παπαθανασίου, σηματοδοτεί μαζί με την πρόσφατη αναδρομική έκθεση του Νάκη Παναγιωτίδη στο Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα τη δυναμική επιστροφή του διεθνούς καλλιτέχνη της Arte Povera στην Ελλάδα. Aπό το 1973 που εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, ο Νάκης Παναγιωτίδης ζει και εργάζεται μεταξύ Βέρνης και του κυκλαδίτικου νησιού της Σερίφου.