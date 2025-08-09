«Το γαλλογερμανικό ζεύγος επέστρεψε στη δουλειά», δήλωνε η γαλλική προεδρία ενόψει του επίσημου δείπνου του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Φρίντριχ Μερτς στις 23 Ιουλίου στο Βερολίνο.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του γάλλου προέδρου και του γερμανού καγκελάριου ήταν μεταξύ άλλων το Ουκρανικό, η ενέργεια, η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ και η διαφωνία Γαλλίας – Γερμανίας για το πρότζεκτ συμπαραγωγής ενός μαχητικού 5ης γενιάς, του Συστήματος Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος (FCAS) με τεχνολογία «Στελθ», που αποτελεί γαλλική πρόταση και στο οποίο η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή, εφόσον βέβαια ξεπεραστούν οι διαφωνίες που καταγράφονται ήδη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.

Φιλόδοξο πρότζεκτ

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρότζεκτ καθώς μέσω αυτού του αόρατου και ανίκητου μαχητικού αεροσκάφους ευρωπαϊκής συμπαραγωγής με τα συνοδευτικά drones τα οποία αυξάνουν την αμυντική και επιθετική ισχύ, θα μπορούσε η εγγύηση της αεροπορικής υπεροχής της Ευρώπης να είναι διασφαλισμένη για χρονικό ορίζοντα δεκαετιών.

Το FCAS εγκαινιάστηκε το 2017 από τον πρόεδρο Μακρόν και την τότε καγκελάριο Μέρκελ ενώ τώρα περιλαμβάνει πια στους κόλπους του και την Ισπανία.

Εως το 2040

Η γαλλική εταιρεία Ντασό, η γερμανική Αιρμπάς και η ισπανική Ιντρα έχουν αναλάβει να παραδώσουν το εν λόγω μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς έως το 2040, με την Ντασό να διεκδικεί ηγετικό ρόλο την ώρα που οι σχέσεις της με τη γερμανική Αιρμπάς παραμένουν τεταμένες λόγω διαφωνίας τους κυρίως ως προς την κατανομή ευθυνών γύρω από το έργο αξίας άνω των 100 δισ.

Παρίσι και Βερολίνο διαφωνούν

Τη μέρα του ραντεβού Μακρόν – Μερτς, έγινε γνωστό από το Βερολίνο πως οι υπουργοί Αμυνας ανέλαβαν πλέον να αξιολογήσουν «μια ρεαλιστική πρόταση για περαιτέρω συνεργασία εντός της κοινοπραξίας FCAS έως τα τέλη Αυγούστου και να υποβάλουν προτάσεις για την επίλυση των υφισταμένων συγκρούσεων».

Παρίσι και Βερολίνο διαφωνούν καθώς η Γερμανία αντιτίθεται στην ιδέα ενός μεγαλύτερου ρόλου τον οποίο διεκδικεί ανοιχτά η Γαλλία μέσω του συγκεκριμένου πρότζεκτ, που στην άκρη του νήματος έχει ως στόχο των γαλλικών Rafale και των γερμανικών και ισπανικών Eurofighter από τα νέα ανίκητα μαχητικά 5ης γενιάς.

Η γαλλική Ντασό έχει ήδη κάνει γνωστές τις προθέσεις της στη γερμανική πλευρά για την επιθυμία της να έχει ένα μερίδιο εργασίας περίπου 80% στην κοινοπραξία FCAS, σύμφωνα με πηγή από τον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.

Ευνοϊκό σενάριο

Ενα τέτοιο σενάριο θα ήταν ευνοϊκό για την ελληνική συμμετοχή στο πρότζεκτ καθώς η Ελλάδα έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον συγκεκριμένο όμιλο και σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να διεκδικήσει να έχει μέρος της συμπαραγωγής σε επίπεδο drones, το οποίο δείχνει να επιθυμεί και η Γαλλία.

Οι λόγοι πίσω από τη γαλλογερμανική διαφωνία και τον δισταγμό του Μερτς παρά το ότι ο χρόνος πιέζει για να ληφθούν αποφάσεις – καθώς το πρότζεκτ είναι «σπασμένο» σε φάσεις με αυστηρά χρονοδιαγράμματα – είναι αφενός πως η πρόοδος του έργου σημαίνει αυτόματα και τέλος στα Eurofighter.

Γιατί ανησυχεί η Γερμανία

Μια πιο βαθιά όμως ανησυχία του γερμανού καγκελάριου αφορά στο γεγονός ότι μια τέτοια προοπτική συμπαραγωγής ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους με την πρωτοκαθεδρία της Γαλλίας προεξοφλημένη, θα ενδυνάμωνε γεωπολιτικά το Παρίσι, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στη Γηραιά Ηπειρο.

Οι κρίσιμοι σταθμοί

Παρότι υφίσταται το σενάριο η Γαλλία τελικά να προχωρά μόνη της, σε περίπτωση που δεν σημειωθεί συμφωνία, οι επόμενοι κρίσιμοι σταθμοί για το μέλλον και την πορεία του εν λόγω έργου είναι το τέλος Αυγούστου, ο Οκτώβριος (για τον οποίο έχει οριστεί νέα υπουργική συνάντηση) και ο Δεκέμβριος, μήνας κατά τον οποίο υπάρχει καταληκτική προθεσμία για επόμενη φάση του πρότζεκτ. Ως προς το μερίδιο συμμετοχής των εταιρειών πάντως στη συμπαραγωγή νέου μαχητικού, σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό Αμυνας Λεκορνί, η τελική απόφαση δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική.