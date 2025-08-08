Πολύ σκληρός απέναντι στη γαλάζια Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν χθες ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, σχολιάζοντας (Ertnews) πως η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας είναι «υποχρεωτική», ενώ η παραπομπή της στη Δικαιοσύνη θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες Αρχές. Ηταν πιο σκληρός από την Πειραιώς, που δεν προέβη σε τέτοια ενέργεια (ούτε, όπως φαίνεται, της ζήτησε κάτι τέτοιο, μαζί με την παραίτηση από την κομματική θέση που κατείχε), περιμένοντας το αποτέλεσμα των ερευνών. Αυτή η διαφοροποίηση έδωσε τροφή για σχόλια στην αντιπολίτευση, όμως περισσότερο δείχνει μια αμηχανία στη διαχείριση εκ μέρους της γαλάζιας πλειοψηφίας. Που μοιάζει να αποτελεί γενική συνθήκη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον όσον αφορά τους βουλευτές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μιλώντας στο Mega, ο Νίκος Ανδρουλάκης έριξε τα βέλη του στο υπουργείο Εξωτερικών, ισχυριζόμενος πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν ενημέρωσε την αντιπολίτευση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου, παρότι το Συμβούλιο συγκροτήθηκε μετά την ενέργεια του Καΐρου. «Γιατί ενώ αυτό έχει συμβεί στις 8/7, στις 21/7 που υπήρχε το εθνικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής δεν μας ενημέρωσε ο κ. Γεραπετρίτης;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Δεν υπάρχει μέτρο, έχουμε εξελίξεις σοβαρές στα εθνικά θέματα και το ελληνικό ΥΠΕΞ ζει σε μια συνεχιζόμενη αρρυθμία και χωρίς να κάνει ουσιαστική ενημέρωση στα κόμματα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διπλωματική γραφειοκρατία που επικρατεί είναι, όπως φαίνεται από την απάντηση των διπλωματικών πηγών, ο λόγος που δεν υπήρξε ενημέρωση –παρόμοια καθυστέρηση είχε προκύψει και στην περίπτωση της ρηματικής διακοίνωσης της Λιβύης. «Η ρηματική διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία αναφέρεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατατέθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου 2025», σχολίασε σχετικά με την τωρινή περίπτωση το ΥΠΕΞ, απαντώντας στις κατηγορίες περί ελλιπούς ενημέρωσης. Και μόνο, πάντως, από τις ανακοινώσεις των κομμάτων φαίνεται πως βρισκόμαστε σε φάση που η εξωτερική πολιτική γίνεται (και θα γίνεται) πεδίο αντιπαράθεσης.

ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Η είδηση ήταν ότι ο Θάνος Πλεύρης επιθεώρησε τις δομές σε Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα και Σχιστό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υπηρεσιών υποδοχής εν όψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση. Τα πλάνα και οι φωτογραφίες αφηγούνταν μια γνώριμη ιστορία: ανδρικά πρόσωπα πίσω από κάγκελα, φράχτες και πόρτες ασφαλείας. Μια φωτογραφία όμως έχει περισσότερο ενδιαφέρον – σε αυτήν ο υπουργός Μετανάστευσης συζητάει με εργαζομένους πάνω από τέσσερις μερίδες φαγητό. Ο ίδιος υπουργός που έγινε viral για τις απόψεις του πάνω στη διατροφή των μεταναστών προσπαθεί να «μαλακώσει» το τι είπε. Δεν νομίζω όμως ότι κατάφερε και τίποτα.

ΑΠΟΡΙΑ

Μήπως δεν έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνουν οι αλλαγές που όντως έρχονται στον εκλογικό νόμο για δήμους και περιφέρειες;