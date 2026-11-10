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Μπάλκαν – ΠΑΟΚ: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» στο EuroCup

Μπάλκαν – ΠΑΟΚ: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» στο EuroCup

EURO CUP 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΡΟΜΑ.(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 09:30
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ την Τρίτη (10/11, 19:00), στη Βουλγαρία, για την 7η αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup, παρά τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Αντρέα Τρινκιέρι. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Ο «Δικέφαλος» προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 113-111 επί της Ρόμα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία κατοχή.

Ωστόσο, η αποστολή του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία δεν είναι πλήρης. Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι δεν ακολούθησε την ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ένα ακόμη πρόβλημα για τον Ιταλό τεχνικό.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και τις υπηρεσίες του Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ υποβλήθηκε το Σάββατο (7/11) σε χειρουργική επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:00 από το Novasports Prime.

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