Λος Άντζελες: Παρά λίγο τραγωδία με σύγκρουση δύο αεροσκαφών μετά από λανθασμένη στροφή

Παραλίγο να σημειωθεί σύγκρουση δύο αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όταν αεροσκάφος της Air France πραγματοποίησε λανθασμένη στροφή κατά την απογείωσή του, μπαίνοντας στην πορεία αεροσκάφους της American Airlines, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Η πτήση 28 της Air France, ένα Airbus A350 με προορισμό την Ταϊτή, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και πραγματοποίησε «μη εξουσιοδοτημένη στροφή» προς τα νότια, όπως ανέφερε η FAA.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πτήση 1660 της American Airlines, ένα Airbus A321 με προορισμό το Ντάλας, έλαβε άδεια απογείωσης από παράλληλο διάδρομο, με αποτέλεσμα τα δύο αεροσκάφη να βρεθούν σε πορεία σύγκλισης.

NEW: Air France Airbus A350 came dangerously close to an American Airlines A321 on departure from Los Angeles International Airport on Saturday. In the ATC audio clip the controller questioned the Air France pilots about why they had failed to follow the assigned departure route. The pilots confirmed that they had been instructed to fly the SUMMR 2 departure. — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 8, 2026

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας αντέδρασε άμεσα, δίνοντας διορθωτικές οδηγίες στο πλήρωμα της Air France, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FAA.

«Air France 028 heavy, στρίψτε αμέσως προς την κατεύθυνση 270», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής στους πιλότους, σε ηχογράφηση που καταγράφηκε από το ATC.com. «Σας δόθηκε εντολή να ανεβείτε… όχι να στρίψετε προς κάποια κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Στο πλησιέστερο σημείο τους, τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε οριζόντια απόσταση περίπου 4.000 ποδιών, ενώ η μεταξύ τους υψομετρική διαφορά ήταν μικρότερη από 1.000 πόδια, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Μετά τις διορθωτικές κινήσεις, τα δύο αεροσκάφη απομακρύνθηκαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους προς τους προορισμούς τους.

«Συγγνώμη γι’ αυτό», είπε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στους πιλότους της American Airlines. «Αυτό το αεροσκάφος μόλις στράφηκε μπροστά σας. Είχαν λάβει οδηγίες ότι ακολουθούσαν τη σωστή πορεία αναχώρησης, αλλά, ξέρετε, υπήρξε απόκλιση από τον πιλότο».

Σημειώνεται ότι, ο όρος «απόκλιση πιλότου» (pilot deviation) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ενέργεια πληρώματος που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις.

Τέλος, το περιστατικό στο Λος Άντζελες έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο σημειώθηκαν στις ΗΠΑ αρκετά σοβαρά αεροπορικά συμβάντα, από δυστυχήματα και αναγκαστικές προσγειώσεις έως περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε σύγκρουση μεταξύ αεροσκαφών.