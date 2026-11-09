Τέλος ο Αναστασίου από τον Παναιτωλικό

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου.

Η σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι για τον Παναιτωλικό ήταν το 0-3 από τον Άρη.

Με το βαρύ 3-0 πό το «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Παναιτωλικός και ο Γιάννης Αναστασίου αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «καναρινιών».

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Συγκεκριμένα, η ομάδα του Αγρινίου και ο 53χρονος τεχνικός συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους, ολοκληρώνοντας έτσι τη δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στην ομάδα του Αγρινίου.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αναστασίου είχε επιστρέψει στο τιμόνι του Παναιτωλικού, τον Οκτώβριο του 2025. Σε 20 αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα είχε υπό τις οδηγίες του έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δέκα ήττες. Οι έξι από αυτές ήταν διαδοχικές, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».