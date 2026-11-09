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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Δράση με τένις, βόλεϊ και χάντμπολ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Δράση με τένις, βόλεϊ και χάντμπολ

VOLLEY LEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

09/11/2026, 09:30
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Πλούσια είναι η αθλητική τηλεοπτική δράση της Δευτέρας (9/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο τένις και τα τουρνουά της Στοκχόλμης και του Indian Wells, αλλά και στις αναμετρήσεις του ελληνικού βόλεϊ.

Τένις

  • 14:00: ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 6
  • 16:00: ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 6
  • 19:00: ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 7
  • 22:00: FAGE WTA Finals 2026 – Indian Wells, 2η μέρα — Novasports 6HD

Βόλεϊ και Χάντμπολ

  • 17:15: Πανόραμα – ΠΑΟΚ (Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 19:30: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ (Volley League Ανδρών 2026-27) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

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