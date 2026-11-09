Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Δράση με τένις, βόλεϊ και χάντμπολ

Πλούσια είναι η αθλητική τηλεοπτική δράση της Δευτέρας (9/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο τένις και τα τουρνουά της Στοκχόλμης και του Indian Wells, αλλά και στις αναμετρήσεις του ελληνικού βόλεϊ.

Τένις

14:00: ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 6

ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 6 16:00: ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 6

ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 6 19:00: ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 7

ATP 250 2026 – Στοκχόλμη (κυρίως ταμπλό) — Magenta Sport 7 22:00: FAGE WTA Finals 2026 – Indian Wells, 2η μέρα — Novasports 6HD

Βόλεϊ και Χάντμπολ

17:15: Πανόραμα – ΠΑΟΚ (Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανόραμα – ΠΑΟΚ (Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:30: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ (Volley League Ανδρών 2026-27) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ