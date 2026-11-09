Η Ελλάδα επενδύει 120 εκατ. ευρώ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία τεχνολογικών πρωταθλητών

Με 120 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Ελλάδα στην European Tech Champions Initiative, την πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη δημιουργία τεχνολογικών εταιρειών με παγκόσμια εμβέλεια.

Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στη μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των τεχνολογιών του μέλλοντος και την ανάπτυξη επιχειρήσεων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Ελλάδα, ο Όμιλος ΕΤΕπ, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο τη διοχέτευση περισσότερων από 10 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης.

Η νέα συμμαχία δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών βασίζεται στην European Tech Champions Initiative και φιλοδοξεί να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις έως 80 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος επένδυσης τα 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας να αναπτυχθούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Europe’s tech sovereignty starts with innovation made in the 🇪🇺. The new EU Chip Design Platform will accelerate chip innovation by supporting startups, SMEs and researchers with design tools, design support services, IP blocks and manufacturing capacity. Διαφήμιση Διαφήμιση The initiative is backed by €525 million. ➡️ https://t.co/xmA4UUZlnb — European Commission (@EU_Commission) November 5, 2026

Οι έξι χώρες που συμμετέχουν στο πρώτο επενδυτικό ταμείο

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις έξι χώρες που συμμετέχουν στο πρώτο κλείσιμο του κοινού επενδυτικού ταμείου, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Οι έξι χώρες και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συγκεντρώνουν δεσμεύσεις κεφαλαίων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ στο Tech Champions fund-of-funds, ένα ταμείο που επενδύει σε άλλα επενδυτικά ταμεία. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τις πρώτες επενδυτικές εγκρίσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

We’re unlocking €1.8 billion to back Europe’s most promising deep tech entrepreneurs and researchers. As the final EIC package under Horizon Europe 2021–2027, the programme will help turn breakthrough science into market-ready tech. Διαφήμιση We’re scaling Europe’s strategic technologies for the future. 🇪🇺 🔗 https://t.co/38zpzD0qV7 — European Commission (@EU_Commission) November 7, 2026

Παράλληλα, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, καθώς και η γαλλική πρωτοβουλία Tibi, έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διοχετεύσουν συνολικά περισσότερα από 8 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και στις επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης. Πρόσθετοι επενδυτές αναμένεται να ενταχθούν σύντομα στη συμμαχία.

Η ελληνική συμμετοχή θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τι δήλωσαν Κυριάκος Πιερρακάκης και Γιάννης Τσακίρης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε την ελληνική συμμετοχή στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας.

Διαφήμιση

Όπως ανέφερε: «Η επόμενη μεγάλη μάχη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα δοθεί στην τεχνολογία. Η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες, ισχυρή ερευνητική βάση και καινοτόμες επιχειρήσεις. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε επιχειρήσεις με παγκόσμια εμβέλεια, που θα διεκδικούν ηγετική θέση στις διεθνείς αγορές.

Η συμμετοχή της Ελλάδας με 120 εκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία European Tech Champion αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ενισχύουμε την πρόσβαση των καινοτόμων επιχειρήσεων σε επενδυτικά κεφάλαια και συμβάλλουμε στη δημιουργία των επόμενων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών.

Η Ελλάδα συμμετέχει με συγκεκριμένους πόρους και υψηλές φιλοδοξίες. Στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό, το προβάδισμα θα έχουν εκείνοι που θα τολμήσουν να επενδύσουν έγκαιρα».

Διαφήμιση

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της διατήρησης της τεχνογνωσίας εντός της Ευρώπης.

Ειδικότερα, δήλωσε: «Η τεχνολογική ισχύς της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεών της και να διατηρεί εδώ, εντός των συνόρων της, την τεχνογνωσία και την αξία που δημιουργούν.

Με τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative, ο Όμιλος ΕΤΕπ ενισχύει την ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων ανάπτυξης, ώστε περισσότερες εταιρείες να αποκτήσουν το μέγεθος που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός.

Η συμμετοχή της Ελλάδας αποτελεί μια σημαντική επενδυτική επιλογή με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συνδέει την εξέλιξη του ελληνικού οικοσυστήματος με μια ευρωπαϊκή στρατηγική που μπορεί να μετατρέψει την επιστημονική αριστεία σε παραγωγική δύναμη και να ενισχύσει τη θέση της χώρας στις διεθνείς αλυσίδες αξίας».

European Tech Champions Initiative: Τι έχει πετύχει από το 2023

Η European Tech Champions Initiative ξεκίνησε το 2023 από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα, έχει στηρίξει 15 μεγάλα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χρηματοδοτούν καινοτόμες επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης.

Μέσω αυτών των ταμείων, η πρωτοβουλία έχει υποστηρίξει περισσότερες από 50 επιχειρήσεις με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων οι 16 έχουν αποκτήσει αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η διευρυμένη πρωτοβουλία έλαβε την ομόφωνη στήριξη όλων των κρατών-μελών της ΕΕ τον Ιούλιο. Περισσότερες χώρες αναμένεται να συνεισφέρουν στο κοινό επενδυτικό ταμείο μόλις ολοκληρώσουν τις εθνικές διαδικασίες τους.

“Initiatives like the European Tech Champions Initiative and #TechEU are essential to nurture Europe’s venture ecosystem, with the EIB acting as the centre of our capital markets.” @EUCouncil @eucopresident Antonio Costa at the #EIBForum 🎙️ https://t.co/k7X4PwmXiH — European Investment Bank (@EIB) March 4, 2026

Η συμμαχία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η γαλλική Tibi, η γερμανική WIN και το Scaleup Europe Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να βοηθήσουν τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις τεχνολογίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας, ώστε να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν ισχυρή την παρουσία τους στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για την τεχνολογική αυτονομία

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Θεσμικών Επενδυτών, το οποίο εγκαινιάστηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Όμιλο ΕΤΕπ, διευκολύνει την πρόσβαση θεσμικών επενδυτών σε επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της Επενδυτικής Πλατφόρμας υπό την καθοδήγηση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επιπλέον, διευκολύνει τον διάλογο για τις εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο, μέσω ειδικού φόρουμ υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η European Tech Champions Initiative εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας, την πρόοδο προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τη διασφάλιση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Με τη συμμετοχή των 120 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα αποκτά ενεργό ρόλο σε μια ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας, η οποία φιλοδοξεί να διευρύνει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, να ενισχύσει την εξωστρέφεια και να συμβάλει στη δημιουργία νέων επενδύσεων και θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.