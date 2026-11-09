Κόσμος

Ο πλανήτης γιορτάζει: Χριστουγεννιάτικη «μαγεία» στις μητροπόλεις του κόσμου – Πάνω από 8 εκατ. γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Φωταγωγήθηκε η Regent Street στο Λονδίνο, έφτασε το δέντρο στο Rockefeller στη Νέα Υόρκη, γιορτή εμπνευσμένη από κλασικές ταινίες στη Γουατεμάλα

REUTERS/Henry Nicholls

People walk along Regent Street illuminated with Christmas lights in London, Britain, November 13, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

09/11/2026, 09:16
TANEA Newsroom
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Σε πλήρη χριστουγεννιάτικο ρυθμό μπαίνουν οι μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη, με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη να φορούν τα γιορτινά τους και να προετοιμάζονται για την υποδοχή εκατομμυρίων επισκεπτών.

Τα φώτα στην περίφημη Regent Street στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας άναψαν, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Συνολικά 300.000 λαμπάκια LED και 30 επιβλητικοί φωτεινοί «Άγγελοι» πλημμύρισαν με φως τον εμβληματικό δρόμο μήκους 1,5 χιλιομέτρου.

Για τις ανάγκες της εντυπωσιακής τελετής, ο κεντρικός οδικός άξονας έκλεισε για τα οχήματα και μετατράπηκε σε έναν απέραντο πεζόδρομο, όπου χιλιάδες πολίτες και τουρίστες απόλαυσαν το θέαμα. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο του Λονδίνου έχουν ήδη στολίσει τις βιτρίνες τους, περιμένοντας τη μεγάλη τουριστική κίνηση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η Νέα Υόρκη υποδέχθηκε το δέντρο του Rockefeller Center

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στον προορισμό του στο Μανχάταν. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ερυθρελάτη ηλικίας 75 ετών, με ύψος που αγγίζει τα 23 μέτρα και βάρος που φτάνει τους 11 τόνους.

Ο στολισμός του δέντρου ακολουθεί τη διαχρονική παράδοση, καθώς θα τοποθετηθούν περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια LED, ενώ στην κορυφή θα δεσπόζει το περίφημο αστέρι από κρύσταλλα Swarovski, βάρους 400 κιλών. Η επίσημη τελετή φωταγώγησης έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου, ένα φαντασμαγορικό γεγονός που παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Φαντασμαγορική φωταγώγηση στη Γουατεμάλα

Το χριστουγεννιάτικο πνεύμα πλημμύρισε τη Σιουδάδ Καγιαλά (Ciudad Cayalá) στη Γουατεμάλα, σε μια λαμπερή γιορτή που συγκέντρωσε εκατοντάδες οικογένειες και φίλους για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου του 2026.

Η εντυπωσιακή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, οι ζωντανές μουσικές παραστάσεις και ο θεματικός διάκοσμος εμπνευσμένος από κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες δημιούργησαν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη των φετινών εορτασμών.

Όταν τα Χριστούγεννα «συναντούν» την τεκνο του Βερολίνου

Ένα πρωτοποριακό εικαστικό εγχείρημα που συνδυάζει τη χριστουγεννιάτικη κατάνυξη με τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς του Βερολίνου παρουσιάζει φέτος ο γνωστός Γερμανός καλλιτέχνης φωτός, Κρίστοφερ Μπάουντερ, στο πλαίσιο της εγκατάστασης «Winterlights 2026».

Το φαντασμαγορικό σκηνικό μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα πολυαισθητηριακό εμπειρικό πάρκο. Στην οροφή δεσπόζει ένα ολόκληρο δάσος από χριστουγεννιάτικα δέντρα που κρέμονται ανάποδα, ενώ στο έδαφος έχει στηθεί ένα παγοδρόμιο όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πατινάζ, περιβαλλόμενοι από ένα 45λεπτο σόου φωτός και τρισδιάστατου ήχου.

«Διάβασα κάπου ότι στη Γερμανία, καθώς και παλαιότερα στην Αυστρία υπήρχε η παράδοση να κρεμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο από την οροφή, ανάποδα, επειδή ο χώρος στα σπίτια ήταν πολύ περιορισμένος. Το βρήκα εξαιρετικά εμπνευσμένο και σκέφτηκα, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς;» Η εγκατάσταση «Winterlights 2026» απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσφέροντας τη δυνατότητα είτε για πατινάζ στον πάγο είτε απλώς για περιήγηση και παρακολούθηση του πρωτοποριακού θεάματος.

Πάνω από 8 εκατομμύρια γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Μαζί με τις προετοιμασίες στις μεγαλουπόλεις, έχει ξεκινήσει και η αγαπημένη συνήθεια των μικρών παιδιών σε κάθε γωνιά της Γης, που σπεύδουν στα ταχυδρομεία για να αποστείλουν τις επιστολές τους με τις επιθυμίες για τις γιορτές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, ο Άγιος Βασίλης λαμβάνει κάθε χρόνο περίπου 8 εκατομμύρια γράμματα, επιβεβαιώνοντας πως η προσμονή για τη μαγεία των Χριστουγέννων παραμένει ζωντανή σε όλο τον πλανήτη.

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Λονδίνο Νέα Υόρκη Χριστούγεννα

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