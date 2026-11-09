Ο πλανήτης γιορτάζει: Χριστουγεννιάτικη «μαγεία» στις μητροπόλεις του κόσμου – Πάνω από 8 εκατ. γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Φωταγωγήθηκε η Regent Street στο Λονδίνο, έφτασε το δέντρο στο Rockefeller στη Νέα Υόρκη, γιορτή εμπνευσμένη από κλασικές ταινίες στη Γουατεμάλα

Σε πλήρη χριστουγεννιάτικο ρυθμό μπαίνουν οι μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη, με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη να φορούν τα γιορτινά τους και να προετοιμάζονται για την υποδοχή εκατομμυρίων επισκεπτών.

Τα φώτα στην περίφημη Regent Street στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας άναψαν, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Συνολικά 300.000 λαμπάκια LED και 30 επιβλητικοί φωτεινοί «Άγγελοι» πλημμύρισαν με φως τον εμβληματικό δρόμο μήκους 1,5 χιλιομέτρου.

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Για τις ανάγκες της εντυπωσιακής τελετής, ο κεντρικός οδικός άξονας έκλεισε για τα οχήματα και μετατράπηκε σε έναν απέραντο πεζόδρομο, όπου χιλιάδες πολίτες και τουρίστες απόλαυσαν το θέαμα. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο του Λονδίνου έχουν ήδη στολίσει τις βιτρίνες τους, περιμένοντας τη μεγάλη τουριστική κίνηση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η Νέα Υόρκη υποδέχθηκε το δέντρο του Rockefeller Center

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στον προορισμό του στο Μανχάταν. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ερυθρελάτη ηλικίας 75 ετών, με ύψος που αγγίζει τα 23 μέτρα και βάρος που φτάνει τους 11 τόνους.

Rockefeller Center’s Christmas tree has arrived in NYC! 🎄 The 76-foot, 75-year-old Norway spruce traveled 200 miles from West Edmeston. A crane lifts it into place tomorrow. It lights up Dec. 2, continuing a tradition started by construction workers in 1931. https://t.co/TNywpC1RYl Διαφήμιση Διαφήμιση — NYC Photographer (@NYCkopp) November 7, 2026

Ο στολισμός του δέντρου ακολουθεί τη διαχρονική παράδοση, καθώς θα τοποθετηθούν περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια LED, ενώ στην κορυφή θα δεσπόζει το περίφημο αστέρι από κρύσταλλα Swarovski, βάρους 400 κιλών. Η επίσημη τελετή φωταγώγησης έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου, ένα φαντασμαγορικό γεγονός που παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Φαντασμαγορική φωταγώγηση στη Γουατεμάλα

Το χριστουγεννιάτικο πνεύμα πλημμύρισε τη Σιουδάδ Καγιαλά (Ciudad Cayalá) στη Γουατεμάλα, σε μια λαμπερή γιορτή που συγκέντρωσε εκατοντάδες οικογένειες και φίλους για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου του 2026.

Η εντυπωσιακή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, οι ζωντανές μουσικές παραστάσεις και ο θεματικός διάκοσμος εμπνευσμένος από κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες δημιούργησαν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη των φετινών εορτασμών.

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#AHORA El espíritu navideño ilumina Ciudad Cayalá con una celebración que reúne a familias y amigos. El encendido del árbol, los espectáculos musicales y la decoración inspirada en películas clásicas marcan el inicio de la Navidad 2026. Vía: Alex Meoño https://t.co/Pi6x6WM3aG — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 8, 2026

Όταν τα Χριστούγεννα «συναντούν» την τεκνο του Βερολίνου

Ένα πρωτοποριακό εικαστικό εγχείρημα που συνδυάζει τη χριστουγεννιάτικη κατάνυξη με τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς του Βερολίνου παρουσιάζει φέτος ο γνωστός Γερμανός καλλιτέχνης φωτός, Κρίστοφερ Μπάουντερ, στο πλαίσιο της εγκατάστασης «Winterlights 2026».

Winterlights deslumbra en una antigua fábrica de Berlín Un bosque flotante y una pista de hielo: una nueva instalación de luz y sonido en la capital alemana crea un paisaje invernal de ensueño mediante el uso de bolas de espejos y luces LED. https://t.co/FghZNZyhUV (dz) Διαφήμιση — DW Español (@dw_espanol) November 8, 2026

Το φαντασμαγορικό σκηνικό μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα πολυαισθητηριακό εμπειρικό πάρκο. Στην οροφή δεσπόζει ένα ολόκληρο δάσος από χριστουγεννιάτικα δέντρα που κρέμονται ανάποδα, ενώ στο έδαφος έχει στηθεί ένα παγοδρόμιο όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πατινάζ, περιβαλλόμενοι από ένα 45λεπτο σόου φωτός και τρισδιάστατου ήχου.

Visitors skate on an ice rink during the opening of the “Winterlights 2026” installation by German artist Christopher Bauder and WHITEvoid at the DARK MATTER Transformator Hall in Berlin. The installation will be open to the public until February 14, 2027 📸 Tobias Schwarz https://t.co/2CCbJTX8Dp — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2026

«Διάβασα κάπου ότι στη Γερμανία, καθώς και παλαιότερα στην Αυστρία υπήρχε η παράδοση να κρεμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο από την οροφή, ανάποδα, επειδή ο χώρος στα σπίτια ήταν πολύ περιορισμένος. Το βρήκα εξαιρετικά εμπνευσμένο και σκέφτηκα, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς;» Η εγκατάσταση «Winterlights 2026» απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσφέροντας τη δυνατότητα είτε για πατινάζ στον πάγο είτε απλώς για περιήγηση και παρακολούθηση του πρωτοποριακού θεάματος.

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Πάνω από 8 εκατομμύρια γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Μαζί με τις προετοιμασίες στις μεγαλουπόλεις, έχει ξεκινήσει και η αγαπημένη συνήθεια των μικρών παιδιών σε κάθε γωνιά της Γης, που σπεύδουν στα ταχυδρομεία για να αποστείλουν τις επιστολές τους με τις επιθυμίες για τις γιορτές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, ο Άγιος Βασίλης λαμβάνει κάθε χρόνο περίπου 8 εκατομμύρια γράμματα, επιβεβαιώνοντας πως η προσμονή για τη μαγεία των Χριστουγέννων παραμένει ζωντανή σε όλο τον πλανήτη.