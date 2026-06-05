Η εποχή του Βασίλη Σπανούλη ξεκινάει στον Άρη με υψηλούς στόχους μέσα… και έξω από το παρκέ. Δηλαδή, μεταγραφικούς.

Μετά τις προχωρημένες επαφές με τον Άνταμ Μοκόκα και το ενδιαφέρον για τον Άντε Ζίζιτς, οι Θεσσαλονικείς προχωρούν και την περίπτωση του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ξεχωρίσει τον διεθνή γκαρντ ως την πρώτη επιλογή για τη θέση του οργανωτή της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες μέρες. Ένας ακόμη παίκτης με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και συγκεκριμένα αυτό της Ευρωλίγκα.

Την περασμένη χρονιά, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα, κατέγραψε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4,1 ασίστ, ενώ σούταρε με 44% από τη γραμμή των τριών πόντων.

Ο Ντιμιτρίγεβιτς αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Μπανταλόνα, όπου έκανε και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, ξεκινώντας με πιο περιορισμένο ρόλο στη θέση του πόιντ γκαρντ. Ωστόσο, οι τραυματισμοί που αντιμετώπισε η ιταλική ομάδα του έδωσαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και αυξημένες ευθύνες. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με μέσους όρους 7,6 πόντων και 3,2 ασίστ ανά παιχνίδι.