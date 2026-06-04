Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σουηδία το βράδυ της Πέμπτης, σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία της με φόντο τις επόμενες υποχρεώσεις της στο Nations League, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και τακτικές.

Η «γαλανόλευκη» θα παραταχθεί με ορισμένες σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι Δημήτρης Γιαννούλης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Τάσος Μπακασέτας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Η αποστολή έχει τους εξής:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha.