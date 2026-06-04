Ο Ταξιάρχης Φούντας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΟΦΗ και τα επόμενα χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Ο διεθνής επιθετικός αποτέλεσε έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές των Κρητικών την περασμένη σεζόν, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως ο πρώτος Έλληνας σκόρερ της Stoiximan Super League και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τόσο της διοίκησης όσο και του κόσμου της ομάδας.

Το… αποκάλυψε πρώτος ο Μπούσης

Το πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα για την παραμονή του Φούντα έστειλε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συμφωνία με τον 29χρονο άσο.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η ίδια η ΠΑΕ ΟΦΗ, η οποία ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, χρησιμοποιώντας το τραγούδι «Σούσουρο» της Ανδρομάχης και παρουσιάζοντας μια φανέλα με το Νο11, τον αριθμό που φορά ο Φούντας.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τρία χαρακτηριστικά emoji, με τους φίλους της ομάδας να αντιλαμβάνονται αμέσως το μήνυμα και να περιμένουν πλέον μόνο την επίσημη ανακοίνωση για την επιβεβαίωση της παραμονής ενός από τα σημαντικότερα «όπλα» του ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν.