Τις αποφάσεις για τα επεισόδια στο Πύργος–Ζάκυνθος ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, με την υπόθεση να οδηγεί σε αλλαγές και στη βαθμολογία.

Η Ζάκυνθος κατακυρώνεται ως νικήτρια του αγώνα με 3-0 στα χαρτιά, ενώ στον Πύργο επιβλήθηκε πρόστιμο και ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά την απόφαση ξεκαθάρισε και η τελική εικόνα για την άνοδο από τη Γ’ Εθνική στη Super League 2, με τη Ζάκυνθο να τερματίζει στους 11 βαθμούς και τον Πύργο στους 8, αφήνοντας εκτός τον Άρη Πετρούπολης ο οποίος υστερούσε στην ισοβαθμία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Συνεκδικάζει την α) υπ’ αριθ. πρωτ. 11105/18.05.2026 κλήση προς απολογία και συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 10719/12.05.2026 ένστασης του σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά του καθ’ ου η ένσταση σωματείο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική) μεταξύ των ομάδων των ως άνω σωματείων β] την με αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 11674/28.05.2026 κλήση- συμπληρωματική δίωξη σε απολογία των ως άνω εγκαλούμενων σωματείων και γ] την από 19.05.2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 11228/20.05.2026 (και 611680/28.05.2026) πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης.

Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. 10719/12.05.2026 ένσταση του σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά του καθ’ ου η ένσταση σωματείο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική) μεταξύ των ομάδων των ως άνω σωματείων.

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3 ΙΙ β ΠΚ/ΕΠΟ (ρίψη αντικειμένων εκ της οποίας επήλθε σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή).

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο.

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος: α) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 με τέρματα 0-3, και γ) Επιβάλλει ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές.

Δέχεται εν μέρει την πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης».