Η Stoiximan GBL μπαίνει στην τελική ευθεία, με τους τελικούς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Οι ερυθρόλευκοι, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του από το Final Four, καλείται να βγάλει αντίδραση.

Ο Γιάννης Μπουρούσης, ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων παικτών της σύγχρονης εποχής μιλά στο tanea.gr. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, που ακόμη και από τη μακρινή Κίνα έσπευδε να εκπροσωπήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καταθέτει τις απόψεις του για τους τελικούς.Ο Καρδιτσιώτης καλαθοσφαιριστής αναφέρεται επίσης στο νέο εγχείρημά του στην Καρδίτσα και την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στην τοπική Αναγέννηση.

Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε με επιτυχία τις φανέλες της ΑΕΚ, της Μπαρτσελόνα, της Αρμάνι Μιλάνο, της Ρεάλ Μαδρίτης, των Ζετζιάνγκ Λάιονς, της Γκραν Κανάρια, του Περιστερίου και του ΑΣ Καρδίτσας.

Αρχικά, πείτε μας λίγα λόγια για την επιστροφή σας στα παρκέ με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Φέτος πετύχατε την άνοδο στη National League 1 και πρόσφατα το τρίποντό σας από το κέντρο στους τελικούς έγινε viral. Ποιο είναι το νέο σας εγχείρημα;

«Είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, όταν ανέλαβα την Αναγέννηση Καρδίτσας στη Γ’ Εθνική. Δεν ήταν αυτοσκοπός η άνοδος στη Β’ Εθνική. Στόχος μας ήταν να δώσουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά να αγωνιστούν.

Όσον αφορά στη φετινή πορεία, είδαμε ότι είχαμε αρκετές πιθανότητες να πετύχουμε την άνοδο, και έτσι μπήκα στη διαδικασία να επιστρέψω στα παρκέ. Δεν πιέστηκα ιδιαίτερα, άλλωστε το επίπεδο είναι ερασιτεχνικό.

Τα παιδιά και ο προπονητής αξίζουν αυτή την άνοδο. Θα προσπαθήσουμε να σταθεροποιηθούμε στη Β’ Εθνική και βλέπουμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει βιασύνη, ούτε κάποιο άμεσο πλάνο για κάτι παραπάνω. Θέλουμε να κάνουμε σταθερά βήματα, γιατί στην ουσία είμαι μόνος μου σε αυτό το εγχείρημα».

Θα βρίσκεστε και του χρόνου στα παρκέ;

«Θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστώ στην Β’ Εθνική».

Στα των αιωνίων, την πρώτη σας χρονιά στον Ολυμπιακό πώς βιώσατε τα ντέρμπι ενάντια στον Παναθηναϊκό;

«Δεν έχει να κάνει με την πρώτη μου χρονιά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν όλα αυτά τα χρόνια μια έντονη αντιπαλότητα, η οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά πρέπει να μένουν μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών, είτε αφορά το ποδόσφαιρο είτε το μπάσκετ, και να τελειώνουν εκεί. Δεν τα βίωνα διαφορετικά, τα αντιμετώπιζα σαν ένα καθιερωμένο παιχνίδι. Απλά προετοιμαζόμουν ώστε να είμαι έτοιμος, όπως σε κάθε άλλο αγώνα».

Με εμπειρία από τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό ως πρωταθλητή Ευρώπης, όταν αγωνιζόσασταν στον Ολυμπιακό, θεωρείτε ότι η φετινή κατάκτηση της EuroLeague από τους «ερυθρόλευκους» δημιουργεί κίνητρο ή πίεση στους πράσινους;

«Σίγουρα, υπάρχει το κίνητρο να θέλεις να κερδίσεις τους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο κάθε παίκτης στο μυαλό του, όμως πιστεύω ότι για την πλειοψηφία λειτουργεί θετικά».

Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα «κλειδιά» της επιτυχίας στους επερχόμενους τελικούς τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Ολυμπιακό;

«Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το μομέντουμ. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Του έχει φύγει το μεγάλο βάρος, ότι μετά από πέντε σερί Final Four, επιτέλους πήρε την EuroLeague. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο καιρό έχει ασκηθεί έντονη κριτική, λόγω του αποκλεισμού του από το Final Four. Θεωρώ ότι οι παίκτες θα βγάλουν αντίδραση.

Παρ’ όλο που δεν έχουν καλή αγωνιστική εικόνα, πιστεύω ότι θα αντιδράσουν. Τώρα, το πόση διάρκεια θα έχει αυτή η αντίδραση, ώστε να καταφέρουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό, δεν το γνωρίζω. Θα το δούμε στο παρκέ».

Στον Ολυμπιακό, ο πρώτος σας προπονητής ήταν ο Πίνι Γκέρσον, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Στους οριακούς τελικούς εκείνη τη χρονιά, σας έχει μείνει κάτι χαρακτηριστικό που να είπε σε εσάς τους παίκτες;

«Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ο Πίνι Γκέρσον είναι από τους καλύτερους προπονητές. Έχει πάρει δύο EuroLeague με τη Μακάμπι. Ήταν ο πρώτος μου προπονητής στον Ολυμπιακό. Με εμπιστεύτηκε, μ’ έβαλε να παίξω. Τολμώ να πω ότι ήταν πιο μπροστά σε σχέση με άλλους προπονητές, γιατί μετέπειτα στην πορεία της καριέρας μου συνάντησα παρόμοιο στυλ προπονητών σαν του Γκέρσον».

Στον Ολυμπιακό ζήσατε διαφορετικές περιόδους, με πορείες σε τελικούς και σημαντικές στιγμές, αλλά χωρίς κατάκτηση πρωταθλήματος ή EuroLeague. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε αυτό;

«Είναι στενάχωρο που δεν πήραμε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Αλλά έτσι είναι το ομαδικά αθλήματα. Δεν παίζουμε μόνοι μας, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες σ’ έναν αγώνα. Δεν τα καταφέραμε… προχωράμε».

Το καλοκαίρι του 2016 υπογράψατε στον Παναθηναϊκό μετά από μια εξαιρετική σεζόν στη Λαμποράλ Κούτσα. Σας προβλημάτισε το ερυθρόλευκο παρελθόν σας και το ενδεχόμενο εχθρικών αντιδράσεων, τόσο από τους μεν, όσο και από τους δε, πριν αποδεχτείτε την πρόταση;

«Δεν με προβλημάτισε καθόλου. Δεν περίμενα ότι ο κ. Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός θα μου έκαναν πρόταση εκείνη τη χρονική στιγμή. Γιατί το 2009 είχα επίσημη πρόταση και από τον Παναθηναϊκό, άσχετα αν επέλεξα να μείνω στον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα, εγώ τότε περίμενα το NBA. Είχα πρόταση από ομάδα, αλλά δεν προχώρησε, διότι ο παίκτης που επρόκειτο να αποχωρήσει και να πάω εγώ στη θέση του, τελικά παρέμεινε. Οπότε, είτε θα έμενα στην Ισπανία, είτε θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που ο κ. Γιαννακόπουλος με ήθελε, επέλεξα να πάω στον Παναθηναϊκό για να πάρω το πρωτάθλημα, κάτι που τελικά συνέβη».

Εκείνη την χρονιά, μετά τον αποκλεισμό από τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague επιστρέψατε με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη, πιστεύετε ότι αυτή η κίνηση της διοίκησης έπαιξε ρόλο στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος;

«Αυτό με το πούλμαν ήταν απόφαση του προέδρου. Ήμουν μέλος της ομάδας και επέλεξα να κάνω αυτό που είπε η διοίκηση. Δεν πάθαμε και τίποτα. Ίσα-ίσα που πλέον το σκεφτόμαστε και γελάμε».

Ήταν μια δικαίωση για εσάς η κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνη τη χρονιά;

«Δικαίωση για μένα ήταν και το Κύπελλο και το πρωτάθλημα, αλλά και για όλη την ομάδα. Μετά από μια δύσκολη περίοδο και τον αποκλεισμό μας από τη Φενέρ, συγκεντρωθήκαμε, παίξαμε δυνατά και πήραμε τον τίτλο τη στιγμή που όλοι μας είχαν ξεγραμμένους».

Στον Ολυμπιακό αγωνιστήκατε σε νεαρή ηλικία, ενώ στον Παναθηναϊκό σε πιο ώριμο στάδιο της καριέρας σας. Υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόσασταν τα μεγάλα παιχνίδια, όπως οι τελικοί, στις δύο αυτές περιόδους;

«Σίγουρα, όσο μεγαλώνεις έχεις μεγαλύτερη αγωνιστική εμπειρία. Μπορείς να διαχειριστείς πιο εύκολα τις εκάστοτε εντάσεις, πράγμα που σε κάνει καλύτερο σαν παίκτη και σαν άνθρωπο. Μεγάλο σχολείο για εμένα ήταν το εξωτερικό».

Ενδιάμεσα, στις θητείες σας στις δύο ελληνικές ομάδες, ήσασταν στην Αρμάνι Μιλάνο και εν συνεχεία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η μετακίνησή σας στην Ισπανία και τη Μαδρίτη αποτέλεσε την εκπλήρωση ενός ονείρου; Πώς βιώσατε τα ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα και ποιες διαφορές εντοπίζετε σε σχέση με τα ελληνικά;

«Δεν ήταν όνειρο να παίξω στην Ρεάλ. Όλα έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά. Και στο Μιλάνο έχω κάνει δύο εκπληκτικές χρονιές με εξαιρετικά νούμερα. Όσον αφορά στη Ρεάλ πήγα γιατί ήμουν από τους καλύτερους παίκτες.

Εννοείται πως άφησα πρόταση με περισσότερα λεφτά και πήγα στη Ρεάλ γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Τα ντέρμπι Ρεάλ- Μπαρτσελόνα σίγουρα είναι πιο ανθρώπινα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα».

Νικόλας Παναγόπουλος