Η ώρα των τελικών της Stoiximan GBL έφτασε, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την πρώτη «μάχη» της σειράς που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες του ΣΕΦ, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο, καθώς τόσο το αποψινό παιχνίδι όσο και το Game 3 της σειράς έχουν ήδη εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Σήμερα (03/06), οι Πρωταθλητές Ευρώπης δίνουν τα πάντα για να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου, αυτού του Πρωταθλητή Ελλάδας. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη, ο πολυτιμότερος παίκτης είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό, ενώνουμε τις φωνές μας και στεκόμαστε δίπλα στην… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 3, 2026

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Οδηγίες για τους φιλάθλους

Σήμερα (03/06), οι Πρωταθλητές Ευρώπης δίνουν τα πάντα για να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου, αυτού του Πρωταθλητή Ελλάδας.

Σε αυτή τη μεγάλη μάχη, ο πολυτιμότερος παίκτης είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό, ενώνουμε τις φωνές μας και στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα μας στον πρώτο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό (03/06, 21:00).

Προστατεύουμε την ομάδα μας και τη στηρίζουμε ΜΟΝΟ με τη φωνή μας. Δεν απαντάμε στις προκλήσεις.

Λέμε ΟΧΙ στα υβριστικά συνθήματα και στα συνθήματα κατά φυσικών προσώπων και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να «σπρώξουμε» τον Θρύλο μας στη νίκη.

Λέμε ΟΧΙ στις πάσης φύσεως αντιαθλητικές συμπεριφορές, που μπορεί να εκθέσουν την ομάδα μας σε κίνδυνο τιμωρίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 2,5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, στις 18:30. Σας παρακαλούμε να προσέλθετε εγκαίρως στο ΣΕΦ, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη προσέλευση και συνωστισμός στις εισόδους λίγο πριν από το τζάμπολ.

Η αναμέτρηση είναι SOLD OUT. Εφόσον δεν διαθέτετε εισιτήριο, παρακαλείστε να μην προσέλθετε στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο του.

Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους ονομαστικών εισιτηρίων και διαπιστευμένους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να φέρουν και να επιδεικνύουν, όπου απαιτείται, το εισιτήριο ή τη διαπίστευσή τους, καθώς και επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο εντός όσο και περιμετρικά του γηπέδου λειτουργεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σύστημα καμερών υψηλής ευκρίνειας υπό την εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά καταγράφεται και επισύρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Απαγορεύονται απαρέγκλιτα η χρήση καπνογόνων, κροτίδων και συσκευών λέιζερ και η ρίψη αντικειμένων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιβολής κυρώσεων σε βάρος της ομάδας μας.

Απαγορεύονται αυστηρά τα υβριστικά συνθήματα, καθώς και τα συνθήματα που στρέφονται κατά φυσικών προσώπων και εθνικών συμβόλων.

Κατόπιν απόφασης της Αστυνομίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο με κράνη μοτοσυκλέτας, μπουκάλια νερού ή άλλα υγρά.

Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των υπευθύνων του αγώνα. Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και το προσωπικό της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της διαδικασίας προσέλευσης και εισόδου των φιλάθλων. Η έγκαιρη άφιξη και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητες για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Παρακαλούνται επίσης όλοι οι φίλαθλοι να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας στους περιβάλλοντες χώρους του γηπέδου και να αποφεύγουν τη στάθμευση σε σημεία όπου ενδέχεται να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή να απαιτηθεί η μετακίνηση του οχήματός τους.

Η είσοδος από τις θύρες των Media και των Αθλητών επιτρέπεται αποκλειστικά στους διαπιστευμένους για τις συγκεκριμένες εισόδους από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Τέλος, οι παράγοντες του αγώνα παρακαλούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν τη σχετική διαπίστευσή τους σε κάθε έλεγχο, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα είναι δυνατή η μετακίνησή τους και η πρόσβασή τους στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου.»