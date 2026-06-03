Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή στιγμή του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον γιο τους.
Ο Πορτογάλος σταρ φαίνεται να του δείχνει μερικά πράγματα για το ποδόσφαιρο, σε μια αμιγώς οικογενειακή στιγμή στην αυλή του σπιτιού.
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