Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή στιγμή του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον γιο τους.

Ο Πορτογάλος σταρ φαίνεται να του δείχνει μερικά πράγματα για το ποδόσφαιρο, σε μια αμιγώς οικογενειακή στιγμή στην αυλή του σπιτιού.

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