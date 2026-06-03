Σε λίγο καιρό, πλήθος κόσμου αναμένεται να… πλημμυρίσει αεροδρόμια, πλοία και λεωφορεία με προορισμό τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού για το επικείμενο Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλους και συγκεκριμένα για τρεις ανθρώπους.

Ο λόγος; Εκείνοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους περίπου δέκα μήνες νωρίτερα, όχι για πολυήμερες διακοπές, αλλά για να φτάσουν στον προορισμό τους με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ταξίδεψαν με ποδήλατα.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις Αργεντινοί έφτασαν πριν λίγες ημέρες στο Κάνσας, αφού πρώτα διένυσαν περίπου 10.000 μίλια με τα ποδήλατά τους. Η ιδιοσυγκρασία και το ταμπεραμέντο των Λατινοαμερικανών είναι ευρέως γνωστά, όμως το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορεί παρά να προκαλεί εντύπωση και θαυμασμό.