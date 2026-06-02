Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην αποστολή της Ελβετίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Μπριλ Εμπολό δεν κατάφερε να αναχωρήσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο έμπειρος επιθετικός έμεινε εκτός της πτήσης από τη Ζυρίχη εξαιτίας προβλήματος που παρουσιάστηκε με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, δημιουργώντας αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ελβετία, η αίτηση του ποδοσφαιριστή για την ESTA, δηλαδή την ηλεκτρονική άδεια εισόδου στις ΗΠΑ, είχε εγκριθεί κανονικά το πρωί της Τρίτης (2/6). Ωστόσο, λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής, οι αμερικανικές Αρχές ενημέρωσαν ότι η υπόθεση έπρεπε να επανεξεταστεί, με αποτέλεσμα ο 29χρονος φορ να μην μπορέσει να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο Εμπολό είχε ταξιδέψει χωρίς κανένα πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 2025, συμμετέχοντας μάλιστα σε φιλικές αναμετρήσεις της Ελβετίας απέναντι σε Μεξικό και ΗΠΑ, στις οποίες είχε σκοράρει.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η εμπλοκή φαίνεται να σχετίζεται με πρόσφατη δικαστική εξέλιξη που αφορά παλαιότερη υπόθεση του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2018, όμως η τελεσίδικη απόφαση εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο, με τον διεθνή επιθετικό να καταδικάζεται για απειλές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος, με την ελβετική ομοσπονδία να περιμένει τις εξελίξεις και τον Εμπολό να παραμένει σε καθεστώς αναμονής, ελπίζοντας πως θα μπορέσει να ταξιδέψει σύντομα και να τεθεί στη διάθεση της ομάδας του.