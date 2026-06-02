Ένα από τα πιο εμβληματικά κειμήλια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, καθώς η φανέλα που φόρεσε ο θρυλικός Πελέ στον τελικό του Μουντιάλ του 1958 αναμένεται να δημοπρατηθεί έναντι ποσού που ξεπερνά τα έξι εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τη μπλε εμφάνιση με την οποία ο τότε 17χρονος Πελέ οδήγησε τη Βραζιλία στη νίκη με 5-2 επί της Σουηδίας, σκοράροντας δύο φορές και μοιράζοντας μία ασίστ, βοηθώντας την «Σελεσάο» να κατακτήσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία της θα εκτοξευθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων.

Η συγκεκριμένη φανέλα κουβαλά μια μοναδική ιστορία.

Μετά τον τελικό, ο Πελέ την χάρισε στον συμπαίκτη και στενό φίλο του, Ντίντι. Παρέμεινε στην οικογένειά του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, πριν καταλήξει σε μουσείο της Βραζιλίας και αργότερα σε ιδιώτες συλλέκτες. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 2004 είχε πωληθεί για περίπου 59.000 λίρες, ενώ σήμερα η εκτιμώμενη αξία της είναι σχεδόν εκατό φορές μεγαλύτερη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρασκήνιο πίσω από το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα της εμφάνισης. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Πελέ, αρκετοί παίκτες θεωρούσαν πως η μπλε φανέλα ήταν κακός οιωνός. Τελικά επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς συνδέθηκε με την προστάτιδα Αγία της Βραζιλίας, τη Nossa Senhora de Aparecida, με την ιστορία να δικαιώνει απόλυτα εκείνη την απόφαση.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η φανέλα του Πελέ θα βρεθεί ανάμεσα στα ακριβότερα αθλητικά αναμνηστικά όλων των εποχών, πλησιάζοντας τη φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα από το περίφημο «Χέρι του Θεού», η οποία πωλήθηκε για 9,3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και τη συλλογή εμφανίσεων του Λιονέλ Μέσι από το Μουντιάλ του Κατάρ, που έφτασε τα 7,8 εκατομμύρια δολάρια.