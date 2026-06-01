Η Βραζιλία έστειλε μήνυμα ετοιμότητας ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με εμφατικό 6-2 του Παναμά σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη σε γεμάτο Μαρακανά.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά, αφού μόλις στο πρώτο λεπτό ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα εκτός περιοχής, έπειτα από πίεση και κλέψιμο του Κασεμίρο ψηλά.

Ο Παναμάς βρήκε τρόπο να απαντήσει και έφερε προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα, όμως η Βραζιλία ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Βινίσιους δημιούργησε τη φάση και ο Κασεμίρο με κεφαλιά έγραψε το 2-1.

Στην επανάληψη η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι ανέβασε ρυθμό και μετέτρεψε το παιχνίδι σε παράσταση κυριαρχίας. Ο Ράγιαν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ο Πακετά πρόσθεσε ακόμη ένα τέρμα, ενώ ο Ίγκορ Τιάγκο ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Το σκορ πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις με τον Ντανίλο να βρίσκει επίσης δίχτυα, πριν ο Παναμάς μειώσει στα τελευταία λεπτά για το τελικό 6-2.

Panama face England, Ghana and Croatia in the World Cup group stages.

Η εικόνα της «Σελεσάο» άφησε θετικές εντυπώσεις, με τον Βινίσιους να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς και τη Βραζιλία να δείχνει ανεβασμένη όσο κυλούσε το παιχνίδι.