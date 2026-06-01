Το ζήτημα της παραμονής του Άλεκ Πίτερς παραμένει ανοιχτό στον Ολυμπιακό, με τις τελευταίες εξελίξεις να διατηρούν αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Αμερικανού φόργουορντ.

Μετά τις εμφανίσεις του στο Final Four της EuroLeague, τα σενάρια γύρω από πιθανή αποχώρησή του εντάθηκαν, με την Αρμάνι Μιλάνο να παρουσιάζεται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του.

Παράλληλα, πληροφορίες από το εξωτερικό συνδέουν τους «ερυθρόλευκους» με τον Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε και διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης που θεωρείται διαχειρίσιμη για ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Στο παιχνίδι για τον παίκτη φέρεται να βρίσκεται και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί πριν μετακομίσει στην Τουρκία.

Ωστόσο, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη τοποθέτηση, καθώς η προσοχή παραμένει στραμμένη στους τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τα μεταγραφικά να αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

