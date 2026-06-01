Το ζήτημα της παραμονής του Άλεκ Πίτερς παραμένει ανοιχτό στον Ολυμπιακό, με τις τελευταίες εξελίξεις να διατηρούν αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Αμερικανού φόργουορντ.

Μετά τις εμφανίσεις του στο Final Four της EuroLeague, τα σενάρια γύρω από πιθανή αποχώρησή του εντάθηκαν, με την Αρμάνι Μιλάνο να παρουσιάζεται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του.

Despite Olympiacos’ efforts to keep him, Alec Peters is set to continue his career with Milan👀 Peters averaged 7.5 points per game while shooting 41.8% from three-point range. He is expected to join Olimpia Milano in search of a bigger and more prominent role🔥 According to… pic.twitter.com/O5TVqPdSi6 — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) June 1, 2026

Παράλληλα, πληροφορίες από το εξωτερικό συνδέουν τους «ερυθρόλευκους» με τον Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε και διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης που θεωρείται διαχειρίσιμη για ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Στο παιχνίδι για τον παίκτη φέρεται να βρίσκεται και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί πριν μετακομίσει στην Τουρκία.

🚨🟡🔵 Maccabi, Bonzie Colson ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. ➡️ Colson ile Maccabi arasında son 1 haftada görüşmeler hızlandı. ➡️ Colson’ın da Maccabi’ye geri dönme isteği bulunuyor. (Sport5) https://t.co/2PKZ3GqqiW pic.twitter.com/SLhvNMYFwM — Hızlı Hücum (@hizlihucum) May 31, 2026

Ωστόσο, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη τοποθέτηση, καθώς η προσοχή παραμένει στραμμένη στους τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τα μεταγραφικά να αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.