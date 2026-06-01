Η φετινή αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για τον Ερυθρό Αστέρα και μαζί έκλεισε και το κεφάλαιο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν εκτός συνέχειας στο Final Four του σερβικού πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Νις, με τον Μίλαν Τόμιτς να μην μπορεί να υπολογίζει στον Αμερικανό γκαρντ λόγω των περιορισμών στη χρήση ξένων παικτών.

Μετά το φινάλε της σεζόν, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναμένεται να συνεχίσει στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Πριν αποχωρήσει, ο Αμερικανός θέλησε να απευθυνθεί στους φίλους του Ερυθρού Αστέρα μέσα από ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη και την αγάπη που εισέπραξε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις στιγμές που μοιράστηκε με τον Νίκολα Κάλινιτς.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

“Για την 11η προσπάθεια…

Σήμερα, αφιερώνω τα γενέθλιά μου σε εσάς — Ερυθρό Αστέρα, Σερβία και τις οικογένειες σε όλα τα Βαλκάνια.

Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε ακριβώς όπως είμαι.

Κάποια στιγμή φέτος, κάτι άλλαξε μεταξύ μας. Αρχίσαμε να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον περισσότερο. Μάθαμε πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πιο δυνατά.

Σε ευχαριστώ, Κάλινιτς, που με πήρες υπό την προστασία σου ως τον ανεπίσημο Σέρβο μαθητή ιστορίας σου. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας — και οι ατελείωτες ερωτήσεις μου για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Μεταξύ του να μαθαίνω την ιστορία σου, να τρώω στα τοπικά σου εστιατόρια, να μιλάω με τους οπαδούς μετά τους αγώνες και να βλέπω τα παιδιά που εμφανίζονταν κάθε μέρα στην προπόνηση, κάτι ξύπνησε μέσα μου. Με έκανες να θέλω να σου δώσω όλα όσα είχα.

Με έμαθες κάτι για τον εαυτό μου. Το να μαθαίνω τα ελαττώματά σου με βοήθησε να αποδεχτώ τα δικά μου. Το να μάθω να σε αγαπώ πιο ανοιχτά με έμαθε να αγαπώ και κομμάτια του εαυτού μου περισσότερο.

Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι η φλόγα μου έσβησε, αλλά εσύ την άναψες ξανά εντελώς. Και ελπίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, βοήθησα να σου δώσω κάτι πίσω.

Όπου κι αν με πάει η ζωή, η Σερβία θα είναι πάντα σαν στο σπίτι μου.

Πολλοί από εσάς μου ανοίξατε τα σπίτια και τις οικογένειές σας. Στον καλύτερό μου φίλο εδώ—ξέρεις ποιος είσαι. Εσύ και η οικογένειά σου με συντρόφευσες σε περισσότερα από όσα θα μάθετε ποτέ. Γι’ αυτό, θα είμαστε πάντα οικογένεια.

Και στους οπαδούς: ευχαριστώ. Σε κάθε καλή και κακή στιγμή, δεν γυρίσαμε ποτέ την πλάτη ο ένας στον άλλον. Η αγάπη δεν προορίζεται να είναι τέλεια—προορίζεται να την παλέψουμε.

Αυτό δεν είναι αντίο.

Είναι μόνο… τα λέμε αργότερα.

Για πάντα ο Λύκος σου”.