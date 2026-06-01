Υπάρχουν αντιπαλότητες στο ποδόσφαιρο που γεννιούνται από τίτλους, χαμένους τελικούς ή γεωγραφικές διαφορές.

Και υπάρχουν κι εκείνες που μοιάζουν να είναι γραμμένες βαθιά μέσα στην ιστορία μιας πόλης, πολύ πριν η μπάλα αρχίσει να κυλά στο χορτάρι. Η κόντρα ανάμεσα στην Γουέστ Χαμ και την Μίλγουολ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Με τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ στην Championship μετά το τέλος της σεζόν 2025-26, το αγγλικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να ξαναζήσει μία από τις πιο εκρηκτικές και μισητές αντιπαλότητες που έχουν υπάρξει ποτέ στο Νησί.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα λονδρέζικο ντέρμπι. Δεν είναι καν μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική έχθρα. Είναι μια σύγκρουση που ξεκίνησε στα ναυπηγεία, στα λιμάνια και στις εργατικές συνοικίες του Ανατολικού Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα και κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερα από 120 χρόνια.

Η ιστορία αρχίζει όταν η Γουέστ Χαμ ήταν ακόμη γνωστή ως Σιδηρουργία του Τάμεση (ίδρυση από το ομώνυμο ναυπηγείο της πόλης) και η Μίλγουολ ως Μίλγουολ Αθλέτικ.

Οι δύο σύλλογοι βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων και οι οπαδοί τους εργάζονταν στα ναυπηγεία και στις αποβάθρες του ποταμού Τάμεση.

Οι εργαζόμενοι των δύο πλευρών ανταγωνίζονταν καθημερινά για δουλειές, συμβόλαια και επιρροή στα λιμάνια του Λονδίνου. Το ποδόσφαιρο έγινε γρήγορα η προέκταση αυτής της κοινωνικής και επαγγελματικής σύγκρουσης.

Γι’ αυτό και το ντέρμπι απέκτησε το προσωνύμιο «Dockers Derby». Οι δύο κοινότητες δεν ήταν απλώς αντίπαλες. Ζούσαν σχεδόν δίπλα-δίπλα, δούλευαν στον ίδιο κλάδο και έβλεπαν η μία την άλλη ως άμεσο ανταγωνιστή.

Η αντιπάθεια πέρασε από γενιά σε γενιά και μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ποδοσφαιρική διαμάχη.

Οι πρώτες αναμετρήσεις τους χρονολογούνται από το 1899 και συνολικά έχουν συναντηθεί 99 φορές σε επίσημες διοργανώσεις. Η Μίλγουολ έχει ελαφρύ προβάδισμα με 38 νίκες έναντι 34 της Γουέστ Χαμ, ενώ 27 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή.

Όμως τα στατιστικά δεν λένε σχεδόν τίποτα για το πραγματικό μέγεθος της έχθρας.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’70 και του ’80, η αντιπαλότητα ταυτίστηκε όσο λίγες με το φαινόμενο του χουλιγκανισμού στην Αγγλία.

Οι περίφημες ομάδες οπαδών της Γουέστ Χαμ, η Inter City Firm, και της Μίλγουολ, οι Bushwackers, μετατράπηκαν σε σύμβολα της βίαιης πλευράς του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τα επεισόδια ανάμεσα στις δύο πλευρές έμειναν στην ιστορία, ενώ η κόντρα τους αποτέλεσε ακόμη και πηγή έμπνευσης για βιβλία, ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες. Ακόμη και στον 21ο αιώνα, όταν το αγγλικό ποδόσφαιρο προσπάθησε να απομακρυνθεί από αυτές τις εικόνες, η συγκεκριμένη αντιπαλότητα συνέχισε να προκαλεί φόβο στις αρχές ασφαλείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το περιβόητο παιχνίδι του 2009 στο Upton Park, όταν εκτεταμένα επεισόδια πριν και μετά τον αγώνα οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις και τραυματισμούς. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το μίσος παρέμεινε ζωντανό, παρότι οι δύο ομάδες σπάνια βρέθηκαν στην ίδια κατηγορία τα τελευταία χρόνια.

Από το 1916 και μετά έχουν περάσει ελάχιστες σεζόν στο ίδιο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, γεγονός που έκανε τις μεταξύ τους αναμετρήσεις ακόμη πιο σπάνιες και πολυαναμενόμενες.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2012 για την Championship, όταν η Γουέστ Χαμ επικράτησε με 2-1 στο Upton Park στον δρόμο προς την επιστροφή της στην Premier League.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, το επόμενο μεταξύ τους παιχνίδι θα είναι το 100ό επίσημο κεφάλαιο μιας αντιπαλότητας που θεωρείται από πολλούς η πιο τοξική και φορτισμένη συναισθηματικά σε ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Και φυσικά, δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτή την κόντρα χωρίς να σταθεί κανείς και στην ποπ κουλτούρα που τη συνόδευσε. Η ταινία “Green Street Hooligans” (2005) του Λέξι Αλεξάντερ έβαλε για πρώτη φορά σε τόσο ευρύ κοινό τη βία, την ένταση και το «απόλυτο μίσος» των firms στην Αγγλία.

Με τον Ελάιτζα Γουντ στον ρόλο ενός Αμερικανού που μπαίνει στον κόσμο των οπαδών της Γουέστ Χαμ και τον Τσάρλι Χάναμ ως ηγέτη της Green Street Elite, η ταινία παρουσίασε με δραματοποιημένο αλλά χαρακτηριστικό τρόπο τη σύγκρουση με τη Μίλγουολ και τις υπόλοιπες λονδρέζικες ομάδες.

Παρότι αρκετά στοιχεία της είναι κινηματογραφικά υπερβολικά, το φιλμ βοήθησε να γίνει παγκοσμίως γνωστό αυτό που στην Αγγλία θεωρούνταν ήδη δεδομένο: Ότι το Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ δεν είναι απλώς ένα ντέρμπι, αλλά μια αντιπαλότητα που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και αγγίζει την ίδια την ταυτότητα των δύο κοινοτήτων.

Για τους περισσότερους φιλάθλους, η Championship της νέας σεζόν θα έχει μεγάλα ονόματα, ιστορικά γήπεδα και σπουδαίες μάχες ανόδου.

Για τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ και της Μίλγουολ όμως, υπάρχει μόνο μία ημερομηνία που θα κυκλωθεί αμέσως μόλις βγει το πρόγραμμα.